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Номер извещения
ГП933065
Уникальный номер закупки
ЮНГ-19-093
Наименование закупки
Лот 1 - строительство эксплуатационных скважин №№ 8102-8106 куст 81, скважин №№ 8301- 8310 куст 83, скважин №№ 8501-8504 куст 85 Уренгойского месторождения Ево-Яхинского лицензионного участка (неделимый). Лот 2 - строительство эксплуатационных скважин №№ 7101- 7106 куст 71, №№ 7201- 7206 куст 72, №№ 7301-7306 куст 73 Уренгойского месторождения Усть-Ямсовейского лицензионного участка, скважин №№ 8601-8603 куст 86 Уренгойского месторождения Ево-Яхинского лицензионного участка (неделимый). Лот 3 - строительство эксплуатационных скважин №№ 8202-8204 куст 82, скважин №№ 8401-8405 куст 84 Уренгойского месторождения Ево-Яхинского лицензионного участка (неделимый).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 15:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 8-00-73
Факс
+7 34949 8-04-04
Адрес электронной почты
yulia@yung.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Христенко Юлия Николаевна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Лот 1 - строительство эксплуатационных скважин №№ 8102-8106 куст 81, скважин №№ 8301- 8310 куст 83, скважин №№ 8501-8504 куст 85 Уренгойского месторождения Ево-Яхинского лицензионного участка (неделимый).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.10.2019 21:59 GMT +302.10.2019 21:5902.10.2019 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933065Дата и время окончания срока приема заявок Лот 1 - строительство эксплуатационных скважин №№ 8102-8106 куст 81, скважин №№ 8301- 8310 куст 83, скважин №№ 8501-8504 куст 85 Уренгойского месторождения Ево-Яхинского лицензионного участка (неделимый). Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2019 05:3003.10.2019 05:3003.10.2019 05:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933065Дата и время вскрытия заявок Лот 1 - строительство эксплуатационных скважин №№ 8102-8106 куст 81, скважин №№ 8301- 8310 куст 83, скважин №№ 8501-8504 куст 85 Уренгойского месторождения Ево-Яхинского лицензионного участка (неделимый). Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
30.12.2019 21:5930.12.2019 21:5930.12.2019 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933065Подведение итогов не позднее Лот 1 - строительство эксплуатационных скважин №№ 8102-8106 куст 81, скважин №№ 8301- 8310 куст 83, скважин №№ 8501-8504 куст 85 Уренгойского месторождения Ево-Яхинского лицензионного участка (неделимый). Новый Уренгой
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.12.201930.12.2019 21:5930.12.2019 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933065Подведение итогов не позднее Лот 1 - строительство эксплуатационных скважин №№ 8102-8106 куст 81, скважин №№ 8301- 8310 куст 83, скважин №№ 8501-8504 куст 85 Уренгойского месторождения Ево-Яхинского лицензионного участка (неделимый). Новый Уренгой
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 1 - строительство эксплуатационных скважин №№ 8102-8106 куст 81, скважин №№ 8301- 8310 куст 83, скважин №№ 8501-8504 куст 85 Уренгойского месторождения Ево-Яхинского лицензионного участка (неделимый).
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно конкурсной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно проекту договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
09
B
Документация лота
Кол-во: 0
Лот 2 - строительство эксплуатационных скважин №№ 7101- 7106 куст 71, №№ 7201- 7206 куст 72, №№ 7301-7306 куст 73 Уренгойского месторождения Усть-Ямсовейского лицензионного участка, скважин №№ 8601-8603 куст 86 Уренгойского месторождения Ево-Яхинского лицензионного участка (неделимый).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.10.2019 21:59 GMT +302.10.2019 21:5902.10.2019 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933065Дата и время окончания срока приема заявок Лот 2 - строительство эксплуатационных скважин №№ 7101- 7106 куст 71, №№ 7201- 7206 куст 72, №№ 7301-7306 куст 73 Уренгойского месторождения Усть-Ямсовейского лицензионного участка, скважин №№ 8601-8603 куст 86 Уренгойского месторождения Ево-Яхинского лицензионного участка (неделимый).Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2019 05:3003.10.2019 05:3003.10.2019 05:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933065Дата и время вскрытия заявок Лот 2 - строительство эксплуатационных скважин №№ 7101- 7106 куст 71, №№ 7201- 7206 куст 72, №№ 7301-7306 куст 73 Уренгойского месторождения Усть-Ямсовейского лицензионного участка, скважин №№ 8601-8603 куст 86 Уренгойского месторождения Ево-Яхинского лицензионного участка (неделимый).Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
30.12.2019 21:5930.12.2019 21:5930.12.2019 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933065Подведение итогов не позднее Лот 2 - строительство эксплуатационных скважин №№ 7101- 7106 куст 71, №№ 7201- 7206 куст 72, №№ 7301-7306 куст 73 Уренгойского месторождения Усть-Ямсовейского лицензионного участка, скважин №№ 8601-8603 куст 86 Уренгойского месторождения Ево-Яхинского лицензионного участка (неделимый).Новый Уренгой
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.12.201930.12.2019 21:5930.12.2019 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933065Подведение итогов не позднее Лот 2 - строительство эксплуатационных скважин №№ 7101- 7106 куст 71, №№ 7201- 7206 куст 72, №№ 7301-7306 куст 73 Уренгойского месторождения Усть-Ямсовейского лицензионного участка, скважин №№ 8601-8603 куст 86 Уренгойского месторождения Ево-Яхинского лицензионного участка (неделимый).Новый Уренгой
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 2 - строительство эксплуатационных скважин №№ 7101- 7106 куст 71, №№ 7201- 7206 куст 72, №№ 7301-7306 куст 73 Уренгойского месторождения Усть-Ямсовейского лицензионного участка, скважин №№ 8601-8603 куст 86 Уренгойского месторождения Ево-Яхинского лицензионного участка (неделимый).
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно конкурсной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно проекту договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
09
Документация лота
Кол-во: 0
Лот 3 - строительство эксплуатационных скважин №№ 8202-8204 куст 82, скважин №№ 8401-8405 куст 84 Уренгойского месторождения Ево-Яхинского лицензионного участка (неделимый).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.10.2019 21:59 GMT +302.10.2019 21:5902.10.2019 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933065Дата и время окончания срока приема заявок Лот 3 - строительство эксплуатационных скважин №№ 8202-8204 куст 82, скважин №№ 8401-8405 куст 84 Уренгойского месторождения Ево-Яхинского лицензионного участка (неделимый). Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2019 05:3003.10.2019 05:3003.10.2019 05:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933065Дата и время вскрытия заявок Лот 3 - строительство эксплуатационных скважин №№ 8202-8204 куст 82, скважин №№ 8401-8405 куст 84 Уренгойского месторождения Ево-Яхинского лицензионного участка (неделимый). Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
30.12.2019 21:5930.12.2019 21:5930.12.2019 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933065Подведение итогов не позднее Лот 3 - строительство эксплуатационных скважин №№ 8202-8204 куст 82, скважин №№ 8401-8405 куст 84 Уренгойского месторождения Ево-Яхинского лицензионного участка (неделимый). Новый Уренгой
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.12.201930.12.2019 21:5930.12.2019 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933065Подведение итогов не позднее Лот 3 - строительство эксплуатационных скважин №№ 8202-8204 куст 82, скважин №№ 8401-8405 куст 84 Уренгойского месторождения Ево-Яхинского лицензионного участка (неделимый). Новый Уренгой
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 3 - строительство эксплуатационных скважин №№ 8202-8204 куст 82, скважин №№ 8401-8405 куст 84 Уренгойского месторождения Ево-Яхинского лицензионного участка (неделимый).
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно конкурсной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно проекту договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
09
Документация лота
Кол-во: 0
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