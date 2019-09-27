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Номер извещения
ГП933058
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка мебели и вспомогательных материалов в с. Белокаменка, Мурманская область
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 15:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
Контактный телефон
+7 495 720-50-53 доб. 14009
Факс
+7 495 720-50-53
Адрес электронной почты
Vishnevskiy@arcticspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вишневский Александр Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка мебели и вспомогательных материалов в с. Белокаменка, Мурманская область
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.09.2019 12:00 GMT +327.09.2019 12:0027.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933058Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мебели и вспомогательных материалов в с. Белокаменка, Мурманская областьМосква
Дата и время вскрытия заявок
27.09.2019 12:0027.09.2019 12:0027.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933058Дата и время вскрытия заявок Поставка мебели и вспомогательных материалов в с. Белокаменка, Мурманская областьМосква
Подведение итогов не позднее
11.10.2019 15:0011.10.2019 15:0011.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933058Подведение итогов не позднее Поставка мебели и вспомогательных материалов в с. Белокаменка, Мурманская областьМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мебели и вспомогательных материалов в с. Белокаменка, Мурманская область
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническим характеристикам
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ДоговораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АРКТИК СПГ 2
Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
31.01
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 12
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 5
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Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 100
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 100
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 95
Кол-во: 15
Кол-во: 26
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
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