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    Главная / Торги / Поставка мебели и вспомогательных материалов в с. Белокаменка, Мурманская область

    Поставка мебели и вспомогательных материалов в с. Белокаменка, Мурманская область

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2019 12:0027.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933058Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мебели и вспомогательных материалов в с. Белокаменка, Мурманская областьМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933058

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка мебели и вспомогательных материалов в с. Белокаменка, Мурманская область

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 15:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор.docx

    Технические характеристики

    Технические характеристики новые

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Контактный телефон

    +7 495 720-50-53 доб. 14009

    Факс

    +7 495 720-50-53

    Адрес электронной почты

    Vishnevskiy@arcticspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вишневский Александр Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    поставка мебели

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка мебели и вспомогательных материалов в с. Белокаменка, Мурманская область

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.09.2019 12:00 GMT +327.09.2019 12:0027.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933058Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мебели и вспомогательных материалов в с. Белокаменка, Мурманская областьМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    27.09.2019 12:0027.09.2019 12:0027.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933058Дата и время вскрытия заявок Поставка мебели и вспомогательных материалов в с. Белокаменка, Мурманская областьМосква

    Подведение итогов не позднее

    11.10.2019 15:0011.10.2019 15:0011.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933058Подведение итогов не позднее Поставка мебели и вспомогательных материалов в с. Белокаменка, Мурманская областьМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.10.201911.10.2019 15:0011.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933058Подведение итогов не позднее Поставка мебели и вспомогательных материалов в с. Белокаменка, Мурманская областьМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мебели и вспомогательных материалов в с. Белокаменка, Мурманская область

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно техническим характеристикам

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ДоговораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Классификатор ОКПД2

    31.01

    Мебель для офисов и предприятий торговли

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Жалюзи вертикальные раздвижные Лайн"

    Кол-во: 100

    "Позиция 2"

    "Набор стаканов Luminarc, коллекция Аскот"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Лоток для столовых приборов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Набор столовых приборов Deco Alexandria"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Сервиз чайный Luminarc, коллекция Трианон"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Тарелка Luminarc, коллекция Трианон"

    Кол-во: 12

    "Позиция 7"

    "Кулер для бутилированной воды Ecotronic H1-LE v.2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Шкаф для уборочного инвентаря"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Доска магнитно-маркерная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 10"

    "Уничтожитель документов Kobra 300.2 C2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Кофемашина Saeco Lirika Plus"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Холодильник Indesit DS 4180 W"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Микроволновая печь Samsung GE88SUT/BW"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Чайник Scarlett SC-EK21S43"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Сушилка для рук электрическая Ballu BAHD-1800 сенсорная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Зеркало настенное"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Диспенсер для туалетной бумаги в рулонах Tork Elevation T2 555000"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "Диспенсер для листовых полотенец Tork Xpress Mini H2 552100"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "Дозатор для жидкого мыла Tork Elevation S1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "Ершик для туалета York"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "Ведро мусорное с педалью"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "Корзина для мусора Luscan Professional (артикул производителя R-3519)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "Корзина для мусора"

    Кол-во: 100

    "Позиция 24"

    "Стул для столовых Ванесса"

    Кол-во: 8

    "Позиция 25"

    "Смеситель для мойки одноручный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Сушилка двухуровневая с пластиковым поддоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Мойка с сифоном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Стеновая панель Диана с фурнитурой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Столешница Диана"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Шкаф Диана 1 фасад горизонтальный стекло"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Шкаф-сушка Диана 2 фасада"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Шкаф Диана 1 фасад стекло"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Стол рабочий Диана 1 фасад"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Стол рабочий Диана 4 ящика"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Стол рабочий Диана 2 фасада+ 1 ящик"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Стол-мойка Диана 2 фасада"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Кресло офисное Easy Chair 225"

    Кол-во: 100

    "Позиция 38"

    "Стол письменный Riva, левый угол"

    Кол-во: 40

    "Позиция 39"

    "Стол письменный Riva, правый угол"

    Кол-во: 40

    "Позиция 40"

    "Тумба выкатная Riva с замком"

    Кол-во: 95

    "Позиция 41"

    "Гардероб Riva широкий"

    Кол-во: 15

    "Позиция 42"

    "Концеренц-кресло Easy Chair 807 VPU"

    Кол-во: 26

    "Позиция 43"

    "Кресло для руководителя Easy Chair 535 MPU черное"

    Кол-во: 4

    "Позиция 44"

    "Стол для заседаний Форум-Статус СФР-1.2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Брифинг-приставка к столам Форум ФР-2.2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 46"

    "Шкаф для одежды Форум/Статус ФР - 7.0 широкий"

    Кол-во: 5

    "Позиция 47"

    "Стеллаж для документов Форум/Статус ФР-6.0 высокий"

    Кол-во: 5

    "Позиция 48"

    "Стол письменный Форум ФР-1.0"

    Кол-во: 4

    "Позиция 49"

    "Тумба выкатная Форум/Статус ФР-3.0 с замком"

    Кол-во: 4

    "Позиция 50"

    "Тумба выкатная Форум/Статус ФР-3.1 с замком"

    Кол-во: 4

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