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Номер извещения
31908318521
Уникальный номер закупки
218
Наименование закупки
конкурс в электронной форме на право заключения договора, на выполнение капитального ремонта ограждения территории ЗСО водозабора п. Дачный для нужд ООО "Ульяновскоблводоканал"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 15:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150
Почтовый адрес
433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150
Контактный телефон
+7 84235 2-65-68 доб. 117
Факс
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Адрес электронной почты
DDubrovskij@ulcomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дубровски Дмитрий Александрович
Место рассмотрения предложений
Димитровград
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Капитальный ремонт ограждения забора территории ЗСО водонапорной башни
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2019 11:00 GMT +307.10.2019 11:0007.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908318521Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт ограждения забора территории ЗСО водонапорной башниДимитровград
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2019 11:00GMT +307.10.2019 11:0007.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908318521Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт ограждения забора территории ЗСО водонапорной башниДимитровград
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.10.201908.10.2019 09:0008.10.2019 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908318521Дата окончания срока рассмотрения заявок Капитальный ремонт ограждения забора территории ЗСО водонапорной башниДимитровград
Подведение итогов не позднее
11.10.2019 16:0011.10.2019 16:0011.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908318521Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт ограждения забора территории ЗСО водонапорной башниДимитровград
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт ограждения забора территории ЗСО водонапорной башни
Начальная цена
1 208 279,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
см. Конкурсную документацию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
см. Конкурсную документациюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УЛЬЯНОВСКОБЛВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры УЛЬЯНОВСКОБЛВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150
43
43
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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