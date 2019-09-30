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    Главная / Торги / Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на оказание услуг по организации питания в корпусах Заказчика, на территории по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 120, лит. КЕ, ЕЯ

    Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на оказание услуг по организации питания в корпусах Заказчика, на территории по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 120, лит. КЕ, ЕЯ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2019 08:0030.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908318762Дата и время окончания срока приема заявок Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказывать услуги по организации питания (далее – Услуги) в корпусах Заказчика, на территории по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 120, лит. КЕ, ЕЯ с режимом работы: с 08:00 до 16:30, а Заказчик обязуется принимать и своевременно оплачивать Услуги Исполнителя в сроки и на условиях настоящего договора. При необходимости, по требованию Заказчика, Исполнитель организовывает работу в праздничные и выходные дни в рамках настоящего договораСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    31908318762

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на оказание услуг по организации питания в корпусах Заказчика, на территории по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 120, лит. КЕ, ЕЯ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 16:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Т.З._Приложение №1 к Извещению

    Типовая документация и формы для заполнения

    Извещение 448-МТС

    Первая часть заявки_Приложение 1 к Изв 448-МТС

    Вторая часть заявки_Приложение 2 к Изв 448-МТС

    Ценовое предложение_Приложение 3 к Изв 448-МТС

    Проект договора с приложениями

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
    Все закупки и тендеры СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    Почтовый адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Контактный телефон

    +7 812 363-96-64

    Факс

    +7 812 363-96-64

    Адрес электронной почты

    tender@dsszrc.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Подвязников Михаил Львович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Услуги по обеспечению питанием прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказывать услуги по организации питания (далее – Услуги) в корпусах Заказчика, на территории по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 120, лит. КЕ, ЕЯ с режимом работы: с 08:00 до 16:30, а Заказчик обязуется принимать и своевременно оплачивать Услуги Исполнителя в сроки и на условиях настоящего договора. При необходимости, по требованию Заказчика, Исполнитель организовывает работу в праздничные и выходные дни в рамках настоящего договора

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.10.201928.10.2019 20:0028.10.2019 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908318762Подведение итогов не позднее Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказывать услуги по организации питания (далее – Услуги) в корпусах Заказчика, на территории по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 120, лит. КЕ, ЕЯ с режимом работы: с 08:00 до 16:30, а Заказчик обязуется принимать и своевременно оплачивать Услуги Исполнителя в сроки и на условиях настоящего договора. При необходимости, по требованию Заказчика, Исполнитель организовывает работу в праздничные и выходные дни в рамках настоящего договораСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказывать услуги по организации питания (далее – Услуги) в корпусах Заказчика, на территории по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 120, лит. КЕ, ЕЯ с режимом работы: с 08:00 до 16:30, а Заказчик обязуется принимать и своевременно оплачивать Услуги Исполнителя в сроки и на условиях настоящего договора. При необходимости, по требованию Заказчика, Исполнитель организовывает работу в праздничные и выходные дни в рамках настоящего договора

    Начальная цена

    12 860 840,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    257 200,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Услуги оказываются в соответствии с условиями Договора и приложениями к нему, а также в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Извещению).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120, лит. КЕ, ЕЯРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оказания услуг - в соответствии с договором. Исполнитель обязуется приступить к оказанию услуг по Договору, не позднее дня начала действия Договора, указанного в п.8.1. настоящего договора. Настоящий договор вступает в силу момента подписания и действует в течение 1 (Одного) года, а в части исполнения обязательств – до полного исполнения. ): Заказчик производит оплату Услуг отдельно по каждому корпусу. Обязанности по оплате возникают с момента подписания договора аренды площадей соответствующих столовых. Оплата производится в течение 20 (Двадцати) дней после окончания прошедшего месяца, отдельно по каждому корпусу, на основании направленного Исполнителем оригиналов счета, счет-фактуры и Акта оказанных услуг. Для оплаты Услуг согласно п. 1.5 Договора, меню или прейскурант согласовывается с Заказчиком. Исполнитель оформляет счет на оплату Услуг, с указанием не менее 50% стоимости Услуги (по согласованию с Заказчиком), согласно которому Заказчик производит авансовый платеж, через банк в течение 5 (пять) рабочих дней, со дня получения счета или оплачивает единовременно всю сумму. Заказчик в течение 5 (Пять) рабочих дней производит окончательную оплату Услуг согласно п. 1.5 Договора на основании подписанного Акта оказанных услуг при предоставлении Исполнителем оригинала счета. Оплата производится в безналичном порядке по оригиналам счетов, выставленные Исполнителем. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
    Все закупки и тендеры СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Классификатор ОКПД2

    56.29.20

    Услуги столовых

    Классификатор ОКВЭД2

    56.29

    Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания"

    Кол-во: 1

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