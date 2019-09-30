Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия оказания услуг - в соответствии с договором. Исполнитель обязуется приступить к оказанию услуг по Договору, не позднее дня начала действия Договора, указанного в п.8.1. настоящего договора. Настоящий договор вступает в силу момента подписания и действует в течение 1 (Одного) года, а в части исполнения обязательств – до полного исполнения. ): Заказчик производит оплату Услуг отдельно по каждому корпусу. Обязанности по оплате возникают с момента подписания договора аренды площадей соответствующих столовых. Оплата производится в течение 20 (Двадцати) дней после окончания прошедшего месяца, отдельно по каждому корпусу, на основании направленного Исполнителем оригиналов счета, счет-фактуры и Акта оказанных услуг. Для оплаты Услуг согласно п. 1.5 Договора, меню или прейскурант согласовывается с Заказчиком. Исполнитель оформляет счет на оплату Услуг, с указанием не менее 50% стоимости Услуги (по согласованию с Заказчиком), согласно которому Заказчик производит авансовый платеж, через банк в течение 5 (пять) рабочих дней, со дня получения счета или оплачивает единовременно всю сумму. Заказчик в течение 5 (Пять) рабочих дней производит окончательную оплату Услуг согласно п. 1.5 Договора на основании подписанного Акта оказанных услуг при предоставлении Исполнителем оригинала счета. Оплата производится в безналичном порядке по оригиналам счетов, выставленные Исполнителем. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.