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Номер извещения
ГП933048
Уникальный номер закупки
535-624/19
Наименование закупки
Асфальтирование площадки перед АБК цеха №40 и устройство дождеприемного колодца для ликвидации протечек дождевой воды в защитные сооружения цеха №40
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 15:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 963 850-92-64
Факс
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Адрес электронной почты
Irina.Shevchenko@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Шевченко Ирина Викторовна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Асфальтирование площадки перед АБК цеха №40 и устройство дождеприемного колодца для ликвидации протечек дождевой воды в защитные сооружения цеха №40
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2019 08:00 GMT +330.09.2019 08:0030.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933048Дата и время окончания срока приема заявок Асфальтирование площадки перед АБК цеха №40 и устройство дождеприемного колодца для ликвидации протечек дождевой воды в защитные сооружения цеха №40Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
30.09.2019 08:0030.09.2019 08:0030.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933048Дата и время вскрытия заявок Асфальтирование площадки перед АБК цеха №40 и устройство дождеприемного колодца для ликвидации протечек дождевой воды в защитные сооружения цеха №40Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
30.10.2019 08:0030.10.2019 08:0030.10.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933048Подведение итогов не позднее Асфальтирование площадки перед АБК цеха №40 и устройство дождеприемного колодца для ликвидации протечек дождевой воды в защитные сооружения цеха №40Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.10.201930.10.2019 08:0030.10.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933048Подведение итогов не позднее Асфальтирование площадки перед АБК цеха №40 и устройство дождеприемного колодца для ликвидации протечек дождевой воды в защитные сооружения цеха №40Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Асфальтирование площадки перед АБК цеха №40 и устройство дождеприемного колодца для ликвидации протечек дождевой воды в защитные сооружения цеха №40
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Асфальтирование площадки перед АБК цеха №40 и устройство дождеприемного колодца для ликвидации протечек дождевой воды в защитные сооружения цеха №40
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
город Екатеринбург, переулок Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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