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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31908318460
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурентный отбор на поставку клапанов обратных, проводимый Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд ООО «РВК-ЦЕНТР»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 15:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
Почтовый адрес
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
Контактный телефон
+7 495 514-02-11 доб. 3103
Факс
+7 495 514-02-11
Адрес электронной почты
t.kolodina@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колодина Татьяна Викторовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка обратных клапанов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.10.2019 16:00 GMT +309.10.2019 16:0009.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908318460Дата и время окончания срока приема заявок Поставка обратных клапановМосква
Подведение итогов не позднее
30.10.2019 12:0030.10.2019 12:0030.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908318460Подведение итогов не позднее Поставка обратных клапановМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка обратных клапанов
Начальная цена
650 050,01
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в Приложении №6
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в Приложении №6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-АРХАНГЕЛЬСК
Все закупки и тендеры РВК-АРХАНГЕЛЬСК
Адрес местонахождения
163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15
163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122
28.14.11
28.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 4
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