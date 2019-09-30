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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП933055
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
АО «Зарубежнефть» объявляет запрос котировок на право заключения договора с АО «Гипровостокнефть» на выбор поставщика программного обеспечения Autodesk
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 15:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1
Почтовый адрес
101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1
Контактный телефон
+7 495 748-64-24
Факс
+7 495 748-64-23
Адрес электронной почты
egracheva@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Грачева Елизавета Игоревна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка экземпляров программ для ЭВМ Autodesk
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2019 15:00 GMT +330.09.2019 15:0030.09.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933055Дата и время окончания срока приема заявок Поставка экземпляров программ для ЭВМ AutodeskМосква
Дата и время вскрытия заявок
30.09.2019 15:0030.09.2019 15:0030.09.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933055Дата и время вскрытия заявок Поставка экземпляров программ для ЭВМ AutodeskМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка экземпляров программ для ЭВМ Autodesk
Начальная цена
14 745 762,70
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Определён в прилагаемой Документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Определён в прилагаемой Документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ
Все закупки и тендеры АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ
Адрес местонахождения
443041, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 93,
443041, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 93
46.14.11.000
46.51.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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