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    Главная / Торги / Закупка хромитового концентрата

    Закупка хромитового концентрата

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2019 15:0027.09.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933040Дата и время окончания срока приема заявок Закупка хромитового концентрата АХК-3(или аналог)КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933040

    Уникальный номер закупки

    330

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка хромитового концентрата

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 15:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    закупка хромитового концентрата

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Литейное производство
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-00 доб. 2146

    Факс

    +7 812 322-82-39

    Адрес электронной почты

    Galina.Teterina@iz-lp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тетерина Галина Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка хромитового концентрата АХК-3(или аналог)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.09.2019 15:00 GMT +327.09.2019 15:0027.09.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933040Дата и время окончания срока приема заявок Закупка хромитового концентрата АХК-3(или аналог)Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    27.09.2019 15:0027.09.2019 15:0027.09.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933040Дата и время вскрытия заявок Закупка хромитового концентрата АХК-3(или аналог)Колпино

    Подведение итогов не позднее

    19.10.2019 14:0019.10.2019 14:0019.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933040Подведение итогов не позднее Закупка хромитового концентрата АХК-3(или аналог)Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.10.201919.10.2019 14:0019.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933040Подведение итогов не позднее Закупка хромитового концентрата АХК-3(или аналог)Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка хромитового концентрата АХК-3(или аналог)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно тендерной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно тендерной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно тендерной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-ЛП
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    08

    Продукция горнодобывающих производств прочая

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "хромитовый концентрат АХК-3 (либо аналог)"

    Кол-во: 340

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