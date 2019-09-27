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Номер извещения
ГП933040
Уникальный номер закупки
330
Наименование закупки
Закупка хромитового концентрата
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 15:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-89-00 доб. 2146
Факс
+7 812 322-82-39
Адрес электронной почты
Galina.Teterina@iz-lp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тетерина Галина Ивановна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка хромитового концентрата АХК-3(или аналог)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.09.2019 15:00 GMT +327.09.2019 15:0027.09.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933040Дата и время окончания срока приема заявок Закупка хромитового концентрата АХК-3(или аналог)Колпино
Дата и время вскрытия заявок
27.09.2019 15:0027.09.2019 15:0027.09.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933040Дата и время вскрытия заявок Закупка хромитового концентрата АХК-3(или аналог)Колпино
Подведение итогов не позднее
19.10.2019 14:0019.10.2019 14:0019.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933040Подведение итогов не позднее Закупка хромитового концентрата АХК-3(или аналог)Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка хромитового концентрата АХК-3(или аналог)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно тендерной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно тендерной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
08
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 340
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