www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31908318417
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на оказание услуг по организации питания в корпусах Заказчика, на территории по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120, лит. ЕЧ, ЕЦ, КЛ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 15:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
Почтовый адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
Контактный телефон
+7 812 363-96-64
Факс
+7 812 363-96-64
Адрес электронной почты
tender@dsszrc.ru
Ф.И.О. контактного лица
Подвязников Михаил Львович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказывать услуги по организации питания (далее – Услуги) в корпусах Заказчика, на территории по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120, лит. ЕЧ, ЕЦ, КЛ с режимом работы: с 08:00 до 16:30, а Заказчик обязуется принимать и своевременно оплачивать Услуги Исполнителя в сроки и на условиях настоящего договора. При необходимости, по требованию Заказчика, Исполнитель организовывает работу в праздничные и выходные дни в рамках настоящего договора
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.10.201928.10.2019 20:0028.10.2019 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908318417Подведение итогов не позднее Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказывать услуги по организации питания (далее – Услуги) в корпусах Заказчика, на территории по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120, лит. ЕЧ, ЕЦ, КЛ с режимом работы: с 08:00 до 16:30, а Заказчик обязуется принимать и своевременно оплачивать Услуги Исполнителя в сроки и на условиях настоящего договора. При необходимости, по требованию Заказчика, Исполнитель организовывает работу в праздничные и выходные дни в рамках настоящего договораСанкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказывать услуги по организации питания (далее – Услуги) в корпусах Заказчика, на территории по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120, лит. ЕЧ, ЕЦ, КЛ с режимом работы: с 08:00 до 16:30, а Заказчик обязуется принимать и своевременно оплачивать Услуги Исполнителя в сроки и на условиях настоящего договора. При необходимости, по требованию Заказчика, Исполнитель организовывает работу в праздничные и выходные дни в рамках настоящего договора
Начальная цена
26 691 024,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
533 800,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Услуги оказываются в соответствии с условиями Договора и приложениями к нему, а также в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Извещению).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120, лит. ЕЧ, ЕЦ, КЛ.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Все закупки и тендеры СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
56.29.20
56.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.