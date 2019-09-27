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    Главная / Торги / Открытый Запрос цен на право заключения договора на выполнение кадастровых работ по оформлению технических планов на объекты недвижимости

    Открытый Запрос цен на право заключения договора на выполнение кадастровых работ по оформлению технических планов на объекты недвижимости

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2019 11:0027.09.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933041Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение кадастровых работ по оформлению технических планов на объекты недвижимостиг. МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933041

    Уникальный номер закупки

    19-50104/1630

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый Запрос цен на право заключения договора на выполнение кадастровых работ по оформлению технических планов на объекты недвижимости

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 15:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Проект договора (Приложение 2 к Извещению)

    Заявка на участие (Приложение 3 к Извещению)

    Анкета (Приложение 4 к Извещению)

    Письмо о согласии (Приложение 5 к Извещению)

    Техническое задание этап 5.1.3.

    Техническое задание этап 5.2.

    Техническое задание этап 9.4.1.

    Техническое задание этап 9.9.

    Техническое задание этап 19.1.1.

    Техническое задание этап 19.2.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»
    Все закупки и тендеры ОДПС Сколково

    Юридический адрес

    143026, Российская Федерация, Московская область, г. Москва, Луговая, д.4, кор.2

    Почтовый адрес

    143026, Российская Федерация, Московская область, г. Москва, Луговая, д.4, кор.2

    Контактный телефон

    +7 495 956-00-33 доб. 2594

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    MSokolova@sk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Соколова Мария Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение кадастровых работ по оформлению технических планов на объекты недвижимости

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.09.2019 11:00 GMT +327.09.2019 11:0027.09.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933041Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение кадастровых работ по оформлению технических планов на объекты недвижимостиг. Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    27.09.2019 11:0027.09.2019 11:0027.09.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933041Дата и время вскрытия заявок Выполнение кадастровых работ по оформлению технических планов на объекты недвижимостиг. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.10.201904.10.2019 17:3004.10.2019 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933041Подведение итогов не позднее Выполнение кадастровых работ по оформлению технических планов на объекты недвижимостиг. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение кадастровых работ по оформлению технических планов на объекты недвижимости

    Начальная цена

    1 084 253,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническими заданиями

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ИзвещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОДПС Сколково
    Все закупки и тендеры ОДПС Сколково

    Адрес местонахождения

    143026, Российская Федерация, Московская область, г. Москва, Луговая, д.4, кор.2

    Классификатор ОКПД2

    71.1

    Услуги в области архитектуры, инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кадастровые работы по оформлению технических планов на объекты недвижимости"

    Кол-во: 1

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