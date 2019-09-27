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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП933041
Уникальный номер закупки
19-50104/1630
Наименование закупки
Открытый Запрос цен на право заключения договора на выполнение кадастровых работ по оформлению технических планов на объекты недвижимости
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 15:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143026, Российская Федерация, Московская область, г. Москва, Луговая, д.4, кор.2
Почтовый адрес
143026, Российская Федерация, Московская область, г. Москва, Луговая, д.4, кор.2
Контактный телефон
+7 495 956-00-33 доб. 2594
Факс
--
Адрес электронной почты
MSokolova@sk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соколова Мария Владимировна
Место рассмотрения предложений
г. Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение кадастровых работ по оформлению технических планов на объекты недвижимости
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.09.2019 11:00 GMT +327.09.2019 11:0027.09.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933041Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение кадастровых работ по оформлению технических планов на объекты недвижимостиг. Москва
Дата и время вскрытия заявок
27.09.2019 11:0027.09.2019 11:0027.09.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933041Дата и время вскрытия заявок Выполнение кадастровых работ по оформлению технических планов на объекты недвижимостиг. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение кадастровых работ по оформлению технических планов на объекты недвижимости
Начальная цена
1 084 253,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническими заданиями
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с ИзвещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОДПС Сколково
Все закупки и тендеры ОДПС Сколково
Адрес местонахождения
143026, Российская Федерация, Московская область, г. Москва, Луговая, д.4, кор.2
71.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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