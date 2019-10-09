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Номер извещения
ГП933045
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка оборудования связи для объектов ЦСКМС ВС-1 и ВС-2
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
19.09.2019 15:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А
Почтовый адрес
119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2
Контактный телефон
+7 495 730-60-01 доб. 1331
Факс
+7 495 730-60-00
Адрес электронной почты
yuliya.loshkareva@novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лошкарева Юлия Викторовна
Место рассмотрения предложений
119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оборудование связи для объектов ЦСКМС ВС-1 и ВС-2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.10.2019 11:00 GMT +309.10.2019 11:0009.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933045Дата и время окончания срока приема заявок Оборудование связи для объектов ЦСКМС ВС-1 и ВС-2119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2
Дата и время вскрытия заявок
09.10.2019 11:0009.10.2019 11:0009.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933045Дата и время вскрытия заявок Оборудование связи для объектов ЦСКМС ВС-1 и ВС-2119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2
Подведение итогов не позднее
24.04.2020 18:0024.04.2020 18:0024.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933045Подведение итогов не позднее Оборудование связи для объектов ЦСКМС ВС-1 и ВС-2119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оборудование связи для объектов ЦСКМС ВС-1 и ВС-2
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НОВАТЭК
Все закупки и тендеры ПАО НОВАТЭК
Адрес местонахождения
629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А
119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2
26.30
Документация лота
Кол-во: 1
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