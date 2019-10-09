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    Главная / Торги / Поставка оборудования связи для объектов ЦСКМС ВС-1 и ВС-2

    Поставка оборудования связи для объектов ЦСКМС ВС-1 и ВС-2

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.10.2019 11:0009.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933045Дата и время окончания срока приема заявок Оборудование связи для объектов ЦСКМС ВС-1 и ВС-2119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933045

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка оборудования связи для объектов ЦСКМС ВС-1 и ВС-2

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    19.09.2019 15:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Инструкция претенденту

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВАТЭК
    Все закупки и тендеры ПАО НОВАТЭК

    Юридический адрес

    629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А

    Почтовый адрес

    119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2

    Контактный телефон

    +7 495 730-60-01 доб. 1331

    Факс

    +7 495 730-60-00

    Адрес электронной почты

    yuliya.loshkareva@novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лошкарева Юлия Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оборудование связи для объектов ЦСКМС ВС-1 и ВС-2

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.10.2019 11:00 GMT +309.10.2019 11:0009.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933045Дата и время окончания срока приема заявок Оборудование связи для объектов ЦСКМС ВС-1 и ВС-2119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2

    Дата и время вскрытия заявок

    09.10.2019 11:0009.10.2019 11:0009.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933045Дата и время вскрытия заявок Оборудование связи для объектов ЦСКМС ВС-1 и ВС-2119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2

    Подведение итогов не позднее

    24.04.2020 18:0024.04.2020 18:0024.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933045Подведение итогов не позднее Оборудование связи для объектов ЦСКМС ВС-1 и ВС-2119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    24.04.202024.04.2020 18:0024.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933045Подведение итогов не позднее Оборудование связи для объектов ЦСКМС ВС-1 и ВС-2119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оборудование связи для объектов ЦСКМС ВС-1 и ВС-2

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВАТЭК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НОВАТЭК
    Все закупки и тендеры ПАО НОВАТЭК

    Адрес местонахождения

    629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А

    119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2

    Классификатор ОКПД2

    26.30

    Оборудование коммуникационное

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Инструкция претенденту (приложения внутри файла)

    21.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оборудование связи для объектов ЦСКМС ВС-1 и ВС-2"

    Кол-во: 1

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