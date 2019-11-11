"Поставка и установка системы мониторинга состояния инженерных конструкций здания"

Лот 1

Внедрение системы мониторинга состояния несущих конструкций здания для контроля показателей, характеризующих прочность сооружения с целью предупреждения ситуаций, при которых значения регистрируемых параметров могут выйти за пределы допустимой нормы и повлечь за собой разрушения и опасные для жизни персонала последствия