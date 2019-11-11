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Номер извещения
ГП933066
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка и установка системы мониторинга состояния инженерных конструкций здания
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 15:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
423800, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Проезпроизводственный, 47
Почтовый адрес
423800, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Проезпроизводственный, 47
Контактный телефон
+7 987 291-07-97
Факс
+7 84374 5-26-41
Адрес электронной почты
emin.takhirov@daimler.com
Ф.И.О. контактного лица
Тахиров Эмин Узеирович
Место рассмотрения предложений
Набережные Челны
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Внедрение системы мониторинга состояния несущих конструкций здания для контроля показателей, характеризующих прочность сооружения с целью предупреждения ситуаций, при которых значения регистрируемых параметров могут выйти за пределы допустимой нормы и повлечь за собой разрушения и опасные для жизни персонала последствия
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.11.2019 17:00 GMT +311.11.2019 17:0011.11.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933066Дата и время окончания срока приема заявок Внедрение системы мониторинга состояния несущих конструкций здания для контроля показателей, характеризующих прочность сооружения с целью предупреждения ситуаций, при которых значения регистрируемых параметров могут выйти за пределы допустимой нормы и повлечь за собой разрушения и опасные для жизни персонала последствияНабережные Челны
Подведение итогов не позднее
30.11.2019 17:0030.11.2019 17:0030.11.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933066Подведение итогов не позднее Внедрение системы мониторинга состояния несущих конструкций здания для контроля показателей, характеризующих прочность сооружения с целью предупреждения ситуаций, при которых значения регистрируемых параметров могут выйти за пределы допустимой нормы и повлечь за собой разрушения и опасные для жизни персонала последствияНабережные Челны
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
30.11.201930.11.2019 17:0030.11.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933066Подведение итогов не позднее Внедрение системы мониторинга состояния несущих конструкций здания для контроля показателей, характеризующих прочность сооружения с целью предупреждения ситуаций, при которых значения регистрируемых параметров могут выйти за пределы допустимой нормы и повлечь за собой разрушения и опасные для жизни персонала последствияНабережные Челны
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Внедрение системы мониторинга состояния несущих конструкций здания для контроля показателей, характеризующих прочность сооружения с целью предупреждения ситуаций, при которых значения регистрируемых параметров могут выйти за пределы допустимой нормы и повлечь за собой разрушения и опасные для жизни персонала последствия
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
423800, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Проезпроизводственный, 47
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26.30.11.130
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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