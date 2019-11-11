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    Главная / Торги / Поставка и установка системы мониторинга состояния инженерных конструкций здания

    Поставка и установка системы мониторинга состояния инженерных конструкций здания

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.11.2019 17:0011.11.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933066Дата и время окончания срока приема заявок Внедрение системы мониторинга состояния несущих конструкций здания для контроля показателей, характеризующих прочность сооружения с целью предупреждения ситуаций, при которых значения регистрируемых параметров могут выйти за пределы допустимой нормы и повлечь за собой разрушения и опасные для жизни персонала последствияНабережные ЧелныПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933066

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка и установка системы мониторинга состояния инженерных конструкций здания

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 15:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Обновленное техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС
    Все закупки и тендеры ДК РУС

    Юридический адрес

    423800, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Проезпроизводственный, 47

    Почтовый адрес

    423800, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Проезпроизводственный, 47

    Контактный телефон

    +7 987 291-07-97

    Факс

    +7 84374 5-26-41

    Адрес электронной почты

    emin.takhirov@daimler.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Тахиров Эмин Узеирович

    Место рассмотрения предложений

    Набережные Челны

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Внедрение системы мониторинга состояния несущих конструкций здания для контроля показателей, характеризующих прочность сооружения с целью предупреждения ситуаций, при которых значения регистрируемых параметров могут выйти за пределы допустимой нормы и повлечь за собой разрушения и опасные для жизни персонала последствия

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.11.2019 17:00 GMT +311.11.2019 17:0011.11.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933066Дата и время окончания срока приема заявок Внедрение системы мониторинга состояния несущих конструкций здания для контроля показателей, характеризующих прочность сооружения с целью предупреждения ситуаций, при которых значения регистрируемых параметров могут выйти за пределы допустимой нормы и повлечь за собой разрушения и опасные для жизни персонала последствияНабережные Челны

    Подведение итогов не позднее

    30.11.2019 17:0030.11.2019 17:0030.11.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933066Подведение итогов не позднее Внедрение системы мониторинга состояния несущих конструкций здания для контроля показателей, характеризующих прочность сооружения с целью предупреждения ситуаций, при которых значения регистрируемых параметров могут выйти за пределы допустимой нормы и повлечь за собой разрушения и опасные для жизни персонала последствияНабережные Челны

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.11.201930.11.2019 17:0030.11.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933066Подведение итогов не позднее Внедрение системы мониторинга состояния несущих конструкций здания для контроля показателей, характеризующих прочность сооружения с целью предупреждения ситуаций, при которых значения регистрируемых параметров могут выйти за пределы допустимой нормы и повлечь за собой разрушения и опасные для жизни персонала последствияНабережные Челны

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Внедрение системы мониторинга состояния несущих конструкций здания для контроля показателей, характеризующих прочность сооружения с целью предупреждения ситуаций, при которых значения регистрируемых параметров могут выйти за пределы допустимой нормы и повлечь за собой разрушения и опасные для жизни персонала последствия

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно ТЗ
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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ДК РУС
    Все закупки и тендеры ДК РУС

    Адрес местонахождения

    423800, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Проезпроизводственный, 47

    Классификатор ОКПД2

    L

    УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ

    J

    УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ

    F

    СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

    26.30.11.130

    Средства связи, выполняющие функцию систем управления и мониторинга

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка и установка системы мониторинга состояния инженерных конструкций здания"

    Кол-во: 0

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