www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП933824
Уникальный номер закупки
ОЗиЦС/19-00645
Наименование закупки
Закупка шин автотранспортных для нужд ООО "Мечел - Материалы" (Челябинский филиал). Возможен прием продукции аналогичной по техническим характеристикам и назначению. Поставляемый Товар должен быть новым, прежде не используемым, производства не ранее 2018 года (не бывший ранее в эксплуатации, не использованный в выставочных, демонстрационных и других целях) и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям ООО "Мечел - Материалы" (Челябинский филиал).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 10:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Почтовый адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Контактный телефон
+7 495 221-88-88 доб. 62696
Факс
+7 495 221-88-00
Адрес электронной почты
irina.pochalkina@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Почалкина Ирина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка шин автотранспортных для нужд ООО "Мечел - Материалы" (Челябинский филиал). Возможен прием продукции аналогичной по техническим характеристикам и назначению. Поставляемый Товар должен быть новым, прежде не используемым, производства не ранее 2018 года (не бывший ранее в эксплуатации, не использованный в выставочных, демонстрационных и других целях) и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям ООО "Мечел - Материалы" (Челябинский филиал).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.10.2019 12:00 GMT +314.10.2019 12:0014.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933824Дата и время окончания срока приема заявок Закупка шин автотранспортных для нужд ООО "Мечел - Материалы" (Челябинский филиал). Возможен прием продукции аналогичной по техническим характеристикам и назначению. Поставляемый Товар должен быть новым, прежде не используемым, производства не ранее 2018 года (не бывший ранее в эксплуатации, не использованный в выставочных, демонстрационных и других целях) и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям ООО "Мечел - Материалы" (Челябинский филиал).Москва
Подведение итогов не позднее
31.12.2019 17:0031.12.2019 17:0031.12.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933824Подведение итогов не позднее Закупка шин автотранспортных для нужд ООО "Мечел - Материалы" (Челябинский филиал). Возможен прием продукции аналогичной по техническим характеристикам и назначению. Поставляемый Товар должен быть новым, прежде не используемым, производства не ранее 2018 года (не бывший ранее в эксплуатации, не использованный в выставочных, демонстрационных и других целях) и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям ООО "Мечел - Материалы" (Челябинский филиал).Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
31.12.201931.12.2019 17:0031.12.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933824Подведение итогов не позднее Закупка шин автотранспортных для нужд ООО "Мечел - Материалы" (Челябинский филиал). Возможен прием продукции аналогичной по техническим характеристикам и назначению. Поставляемый Товар должен быть новым, прежде не используемым, производства не ранее 2018 года (не бывший ранее в эксплуатации, не использованный в выставочных, демонстрационных и других целях) и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям ООО "Мечел - Материалы" (Челябинский филиал).Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка шин автотранспортных для нужд ООО "Мечел - Материалы" (Челябинский филиал). Возможен прием продукции аналогичной по техническим характеристикам и назначению. Поставляемый Товар должен быть новым, прежде не используемым, производства не ранее 2018 года (не бывший ранее в эксплуатации, не использованный в выставочных, демонстрационных и других целях) и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям ООО "Мечел - Материалы" (Челябинский филиал).
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Закупка шин автотранспортных для нужд ООО "Мечел - Материалы" (Челябинский филиал). Возможен прием продукции аналогичной по техническим характеристикам и назначению. Поставляемый Товар должен быть новым, прежде не используемым, производства не ранее 2018 года (не бывший ранее в эксплуатации, не использованный в выставочных, демонстрационных и других целях) и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям ООО "Мечел - Материалы" (Челябинский филиал).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЕЧЕЛ
Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ
Адрес местонахождения
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
45.32.11
22.11
22.11
Документация лота
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 54
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.