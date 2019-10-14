Закупка шин автотранспортных для нужд ООО "Мечел - Материалы" (Челябинский филиал). Возможен прием продукции аналогичной по техническим характеристикам и назначению. Поставляемый Товар должен быть новым, прежде не используемым, производства не ранее 2018 года (не бывший ранее в эксплуатации, не использованный в выставочных, демонстрационных и других целях) и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям ООО "Мечел - Материалы" (Челябинский филиал).

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП933824 Уникальный номер закупки ОЗиЦС/19-00645 Номер закупки Наименование закупки Закупка шин автотранспортных для нужд ООО "Мечел - Материалы" (Челябинский филиал). Возможен прием продукции аналогичной по техническим характеристикам и назначению. Поставляемый Товар должен быть новым, прежде не используемым, производства не ранее 2018 года (не бывший ранее в эксплуатации, не использованный в выставочных, демонстрационных и других целях) и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям ООО "Мечел - Материалы" (Челябинский филиал). Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Способ реализации Дата публикации

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