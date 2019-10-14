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Номер извещения
ГП933036
Уникальный номер закупки
1029/13.09.19/КО/Э
Наименование закупки
1029/13.09.19/КО/Э Выполнение работ по исследованию причин повышенной коррозии и выдача технических решений по снижению коррозионного износа внутренних контактных устройств колонн К-201, К-206 установки ЭЛОУ-АВТ-6
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 14:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-49-62
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
11unu@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Афанасьева Наталья Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Салават
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Выполнение работ по исследованию причин повышенной коррозии и выдача технических решений по снижению коррозионного износа внутренних контактных устройств колонн К-201, К-206 установки ЭЛОУ-АВТ-6
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.10.2019 15:30 GMT +314.10.2019 15:3014.10.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933036Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по исследованию причин повышенной коррозии и выдача технических решений по снижению коррозионного износа внутренних контактных устройств колонн К-201, К-206 установки ЭЛОУ-АВТ-6 Салават
Дата и время вскрытия заявок
15.10.2019 07:0015.10.2019 07:0015.10.2019 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933036Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по исследованию причин повышенной коррозии и выдача технических решений по снижению коррозионного износа внутренних контактных устройств колонн К-201, К-206 установки ЭЛОУ-АВТ-6 Салават
Подведение итогов не позднее
15.11.2019 21:5915.11.2019 21:5915.11.2019 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933036Подведение итогов не позднее Выполнение работ по исследованию причин повышенной коррозии и выдача технических решений по снижению коррозионного износа внутренних контактных устройств колонн К-201, К-206 установки ЭЛОУ-АВТ-6 Салават
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
15.11.201915.11.2019 21:5915.11.2019 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933036Подведение итогов не позднее Выполнение работ по исследованию причин повышенной коррозии и выдача технических решений по снижению коррозионного износа внутренних контактных устройств колонн К-201, К-206 установки ЭЛОУ-АВТ-6 Салават
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по исследованию причин повышенной коррозии и выдача технических решений по снижению коррозионного износа внутренних контактных устройств колонн К-201, К-206 установки ЭЛОУ-АВТ-6
Начальная цена
590 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно условиям проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно условиям проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
M
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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