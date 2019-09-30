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Номер извещения
ГП933044
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
ЖБИ изделия
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 15:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII
Почтовый адрес
119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII
Контактный телефон
+7 495 645-98-18 доб. 3227
Факс
+7 495 980-91-51
Адрес электронной почты
e.tolmachev@avtoban.ru
Ф.И.О. контактного лица
Толмачев Евгений Иванович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ЖБИ изделия
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2019 15:00 GMT +330.09.2019 15:0030.09.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933044Дата и время окончания срока приема заявок ЖБИ изделияМосква
Подведение итогов не позднее
01.10.2019 15:0001.10.2019 15:0001.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933044Подведение итогов не позднее ЖБИ изделияМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
01.10.201901.10.2019 15:0001.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933044Подведение итогов не позднее ЖБИ изделияМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЖБИ изделия
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
МО, Дмитровский район, д.Никольское (СУ-920)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ДСК АВТОБАН
Все закупки и тендеры АО ДСК АВТОБАН
Адрес местонахождения
119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII
119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
Кол-во: 42
Кол-во: 177
Кол-во: 219
Кол-во: 294
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