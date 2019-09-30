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    Главная / Торги / ЖБИ изделия

    ЖБИ изделия

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2019 15:0030.09.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933044Дата и время окончания срока приема заявок ЖБИ изделияМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933044

    Уникальный номер закупки

    1

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЖБИ изделия

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 15:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Договор поставки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АВТОБАН
    Все закупки и тендеры АО ДСК АВТОБАН

    Юридический адрес

    119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII

    Почтовый адрес

    119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII

    Контактный телефон

    +7 495 645-98-18 доб. 3227

    Факс

    +7 495 980-91-51

    Адрес электронной почты

    e.tolmachev@avtoban.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Толмачев Евгений Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ЖБИ изделия

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.09.2019 15:00 GMT +330.09.2019 15:0030.09.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933044Дата и время окончания срока приема заявок ЖБИ изделияМосква

    Подведение итогов не позднее

    01.10.2019 15:0001.10.2019 15:0001.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933044Подведение итогов не позднее ЖБИ изделияМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    01.10.201901.10.2019 15:0001.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933044Подведение итогов не позднее ЖБИ изделияМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЖБИ изделия

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    МО, Дмитровский район, д.Никольское (СУ-920)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АВТОБАН»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ДСК АВТОБАН
    Все закупки и тендеры АО ДСК АВТОБАН

    Адрес местонахождения

    119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII

    119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII

    Классификатор ОКПД2

    23

    Продукты минеральные неметаллические прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Растекатель"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Блок Б-9а"

    Кол-во: 42

    "Позиция 3"

    "Блок Б-8"

    Кол-во: 177

    "Позиция 4"

    "Лоток телескопический Б-7"

    Кол-во: 219

    "Позиция 5"

    "Блок Б-5"

    Кол-во: 294

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