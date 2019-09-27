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Номер извещения
ГП933035
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений в электронной форме на выполнение работ по демонтажу, монтажу и ремонту горизонтально-расточного станка с поворотным столом Schiess 1FBW200NC; инв.№46000123
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 14:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51
Почтовый адрес
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51
Контактный телефон
+7 812 448-22-09 доб. 5010
Факс
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Адрес электронной почты
i.boitsov@reph.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бойцов Игорь Не указано
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Работы по демонтажу, монтажу и ремонту горизонтально-расточного станка с поворотным столом Schiess 1FBW200NC; инв.№46000123
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.09.2019 16:00 GMT +327.09.2019 16:0027.09.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933035Дата и время окончания срока приема заявок Работы по демонтажу, монтажу и ремонту горизонтально-расточного станка с поворотным столом Schiess 1FBW200NC; инв.№46000123Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
27.09.2019 16:0027.09.2019 16:0027.09.2019 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933035Дата и время вскрытия заявок Работы по демонтажу, монтажу и ремонту горизонтально-расточного станка с поворотным столом Schiess 1FBW200NC; инв.№46000123Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
24.10.2019 18:0024.10.2019 18:0024.10.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933035Подведение итогов не позднее Работы по демонтажу, монтажу и ремонту горизонтально-расточного станка с поворотным столом Schiess 1FBW200NC; инв.№46000123Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по демонтажу, монтажу и ремонту горизонтально-расточного станка с поворотным столом Schiess 1FBW200NC; инв.№46000123
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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