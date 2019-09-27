Открытый запрос предложений в электронной форме на выполнение работ по демонтажу, монтажу и ремонту горизонтально-расточного станка с поворотным столом Schiess 1FBW200NC; инв.№46000123

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП933035 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый запрос предложений в электронной форме на выполнение работ по демонтажу, монтажу и ремонту горизонтально-расточного станка с поворотным столом Schiess 1FBW200NC; инв.№46000123 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Документация Дополнение

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НЕВСКИЙ ЗАВОД

Все закупки и тендеры ЗАО НЗЛ Юридический адрес 192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51 Почтовый адрес 192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51 Контактный телефон +7 812 448-22-09 доб. 5010 Факс {} Адрес электронной почты i.boitsov@reph.ru Ф.И.О. контактного лица Бойцов Игорь Не указано Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город Ключевые слова: лом, ремонт

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