Запрос предложений в электронной форме участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству фундамента антенны земной станции управления СП ТМИ-3,8-1

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 31908318200 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений в электронной форме участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству фундамента антенны земной станции управления СП ТМИ-3,8-1 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме для СМСП Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru