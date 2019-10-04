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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31908318200
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству фундамента антенны земной станции управления СП ТМИ-3,8-1
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 14:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115162, Г МОСКВА, УЛ ШАБОЛОВКА, 37,
Почтовый адрес
115162, Москва, ул.Шаболовка, 37
Контактный телефон
+7 495 730-03-87 доб. 1610
Факс
Адрес электронной почты
vbedrickij@rscc.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бедрицкий Владимир Анатолиевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству прочих гражданских сооружений, не включенных в другие группировки
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по строительству фундамента антенны земной станции управления СП ТМИ-3,8-1
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по строительству фундамента антенны земной станции управления СП ТМИ-3,8-1
Начальная цена
676 119,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
115162, Г МОСКВА, УЛ ШАБОЛОВКА, 37,
115162, Москва, ул.Шаболовка, 37
42.99.19.000
42.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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