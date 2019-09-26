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Номер извещения
31908318486
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
СП-894: Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство кабельной канализации, линий связи (ВОЛС), ДРС КТВ, сети эфирного ТВ приема, абонентской сети до жилых домов по адресу: Пестречинский район, ЖК "Усадьба Царево", 7 очередь, д.4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22 стр.».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Сопоставление коммерческих предложений в электронной форме
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 15:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
Почтовый адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
Контактный телефон
+7 843 279-61-07
Факс
--
Адрес электронной почты
Helli.Khusnutdinova@tattelecom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хуснутдинова Нелли Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Казань
Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству коммунальных объектов для электроснабжения и связи
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Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство кабельной канализации, линий связи (ВОЛС), ДРС КТВ, сети эфирного ТВ приема, абонентской сети до жилых домов по адресу: Пестречинский район, ЖК "Усадьба Царево", 7 очередь, д.4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22 стр.»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.09.2019 09:00 GMT +326.09.2019 09:0026.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908318486Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство кабельной канализации, линий связи (ВОЛС), ДРС КТВ, сети эфирного ТВ приема, абонентской сети до жилых домов по адресу: Пестречинский район, ЖК "Усадьба Царево", 7 очередь, д.4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22 стр.» Казань
Дата и время вскрытия заявок
26.09.2019 09:0026.09.2019 09:0026.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908318486Дата и время вскрытия заявок Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство кабельной канализации, линий связи (ВОЛС), ДРС КТВ, сети эфирного ТВ приема, абонентской сети до жилых домов по адресу: Пестречинский район, ЖК "Усадьба Царево", 7 очередь, д.4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22 стр.» Казань
Подведение итогов не позднее
27.09.2019 10:0027.09.2019 10:0027.09.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908318486Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство кабельной канализации, линий связи (ВОЛС), ДРС КТВ, сети эфирного ТВ приема, абонентской сети до жилых домов по адресу: Пестречинский район, ЖК "Усадьба Царево", 7 очередь, д.4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22 стр.» Казань
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.09.201927.09.2019 10:0027.09.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908318486Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство кабельной канализации, линий связи (ВОЛС), ДРС КТВ, сети эфирного ТВ приема, абонентской сети до жилых домов по адресу: Пестречинский район, ЖК "Усадьба Царево", 7 очередь, д.4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22 стр.» Казань
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство кабельной канализации, линий связи (ВОЛС), ДРС КТВ, сети эфирного ТВ приема, абонентской сети до жилых домов по адресу: Пестречинский район, ЖК "Усадьба Царево", 7 очередь, д.4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22 стр.»
Начальная цена
4 488 706,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 условная единица: Детальный перечень объемов работ представлен в сметной документации технической части (Приложение № 2.1-2.4).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Пестречинский район, ЖК "Усадьба Царево", д.4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22 стрРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
42.22.22.110
42.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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