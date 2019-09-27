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Номер извещения
31908318440
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Право заключения договора на поставку фосфорных пластин стандартного разрешения.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 15:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
Почтовый адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
Контактный телефон
+7 812 363-91-28
Факс
+7 812 363-96-36
Адрес электронной почты
otdel093@goz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дедусь Мария Константиновна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка фосфорных пластин стандартного разрешения размером 30*40 см
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
01.10.201901.10.2019 23:5901.10.2019 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908318440Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка фосфорных пластин стандартного разрешения размером 30*40 смСанкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120
Подведение итогов не позднее
08.10.2019 23:5908.10.2019 23:5908.10.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908318440Подведение итогов не позднее Поставка фосфорных пластин стандартного разрешения размером 30*40 смСанкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка фосфорных пластин стандартного разрешения размером 30*40 см
Начальная цена
980 895,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Поставка фосфорных пластин стандартного разрешения, ассортимент, а также технические характеристики определены Техническим заданием (Приложение № 3 к Извещению № 192/036-2019).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО «ГОЗ», Россия, Санкт- Петербург, пр. Обуховской Обороны д. 120.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
20.59.11.110
20.59
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 15
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