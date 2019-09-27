Право заключения договора на поставку фосфорных пластин стандартного разрешения.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставка товара осуществляется в течение 6 (шести) недель с момента подписания договора обеими Сторонами, в соответствии с проектом договора (Приложение №4 к Извещению №192/036-2019). Оплата товара Покупателем производится не позднее 15 (пятнадцати) банковских дней со дня поставки товара, при условии, что все документы, являющиеся основанием для расчета с Поставщиком, предоставлены Поставщиком Покупателю и оформлены надлежащим способом со стороны Поставщика.