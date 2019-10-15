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Номер извещения
ГП933032
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений в электронной форме на проведение изыскательных работ для определения варианта ремонта маслонаполненного кабеля К 114, разработка проекта на ремонт и выполнение комплекса ЭМР и ПНР, согласно разработанного проекта.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 14:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51
Почтовый адрес
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51
Контактный телефон
+7 812 372-58-81 доб. 5094
Факс
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Адрес электронной почты
m.gandyukhin@reph.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гандюхин Максим Не
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Проведение изыскательных работ для определения варианта ремонта маслонаполненного кабеля К 114, разработка проекта на ремонт и выполнение комплекса ЭМР и ПНР, согласно разработанного проекта.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2019 12:00 GMT +315.10.2019 12:0015.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933032Дата и время окончания срока приема заявок Проведение изыскательных работ для определения варианта ремонта маслонаполненного кабеля К 114, разработка проекта на ремонт и выполнение комплекса ЭМР и ПНР, согласно разработанного проекта.Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
15.10.2019 12:0015.10.2019 12:0015.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933032Дата и время вскрытия заявок Проведение изыскательных работ для определения варианта ремонта маслонаполненного кабеля К 114, разработка проекта на ремонт и выполнение комплекса ЭМР и ПНР, согласно разработанного проекта.Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
15.11.2019 18:0015.11.2019 18:0015.11.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933032Подведение итогов не позднее Проведение изыскательных работ для определения варианта ремонта маслонаполненного кабеля К 114, разработка проекта на ремонт и выполнение комплекса ЭМР и ПНР, согласно разработанного проекта.Санкт-Петербург
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
15.11.201915.11.2019 18:0015.11.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933032Подведение итогов не позднее Проведение изыскательных работ для определения варианта ремонта маслонаполненного кабеля К 114, разработка проекта на ремонт и выполнение комплекса ЭМР и ПНР, согласно разработанного проекта.Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение изыскательных работ для определения варианта ремонта маслонаполненного кабеля К 114, разработка проекта на ремонт и выполнение комплекса ЭМР и ПНР, согласно разработанного проекта.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51
M
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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