Право заключения договора на поставку инструмента фирмы Kaiser (Проект №218-19)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок и условия поставки (выборки) товара, выполнения работ, оказания услуг Срок поставки в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Договора, в соответствии с проектом договора (Приложение №4 к Извещению №170/300-2019). Срок и условия оплаты товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с Проектом договора (Приложение № 4 к Извещению № 170/300-2019). Оплата Товара производится в течение 30 (тридцати) календарных дней после осуществления поставки, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.