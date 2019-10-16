Определения Подрядчика на выполнение работ по обустройству мест накопления твердых коммунальных отходов на прилегающих к зданию администрации городского округа г. Дзержинск Нижегородской области территориях

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31908318101 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Определения Подрядчика на выполнение работ по обустройству мест накопления твердых коммунальных отходов на прилегающих к зданию администрации городского округа г. Дзержинск Нижегородской области территориях Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на понижение Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры 2 1

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