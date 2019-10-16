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Номер извещения
31908318101
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Определения Подрядчика на выполнение работ по обустройству мест накопления твердых коммунальных отходов на прилегающих к зданию администрации городского округа г. Дзержинск Нижегородской области территориях
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 14:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606008, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ УРИЦКОГО, 3,
Почтовый адрес
606008 Нижегородская область г.Дзержинск ул.Урицкого д.3
Контактный телефон
7-8313-22483
Факс
--
Адрес электронной почты
dzr-sport-zakaz@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Папава Ника Мерабович
Место рассмотрения предложений
606000 Нижегородская область, город Дзержинск, ул.Урицкого д.3
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Определение Подрядчика на выполнение работ по обустройству мест накопления твердых коммунальных отходов на прилегающих к зданию администрации городского округа г.Дзержинск Нижегородской области территориях
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.10.2019 09:00 GMT +316.10.2019 09:0016.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908318101Дата и время окончания срока приема заявок Определение Подрядчика на выполнение работ по обустройству мест накопления твердых коммунальных отходов на прилегающих к зданию администрации городского округа г.Дзержинск Нижегородской области территориях606000 Нижегородская область, город Дзержинск, ул.Урицкого д.3
Дата окончания срока рассмотрения заявок
17.10.2019 09:0017.10.2019 09:0017.10.2019 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908318101Дата окончания срока рассмотрения заявок Определение Подрядчика на выполнение работ по обустройству мест накопления твердых коммунальных отходов на прилегающих к зданию администрации городского округа г.Дзержинск Нижегородской области территориях606000 Нижегородская область, город Дзержинск, ул.Урицкого д.3
Дата и время проведения
17.10.2019 10:0017.10.2019 10:0017.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31908318101Дата и время проведения Определение Подрядчика на выполнение работ по обустройству мест накопления твердых коммунальных отходов на прилегающих к зданию администрации городского округа г.Дзержинск Нижегородской области территориях606000 Нижегородская область, город Дзержинск, ул.Урицкого д.3
Подведение итогов не позднее
17.10.2019 23:5917.10.2019 23:5917.10.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908318101Подведение итогов не позднее Определение Подрядчика на выполнение работ по обустройству мест накопления твердых коммунальных отходов на прилегающих к зданию администрации городского округа г.Дзержинск Нижегородской области территориях606000 Нижегородская область, город Дзержинск, ул.Урицкого д.3
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.10.201917.10.2019 23:5917.10.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908318101Подведение итогов не позднее Определение Подрядчика на выполнение работ по обустройству мест накопления твердых коммунальных отходов на прилегающих к зданию администрации городского округа г.Дзержинск Нижегородской области территориях606000 Нижегородская область, город Дзержинск, ул.Урицкого д.3
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Определение Подрядчика на выполнение работ по обустройству мест накопления твердых коммунальных отходов на прилегающих к зданию администрации городского округа г.Дзержинск Нижегородской области территориях
Начальная цена
282 576,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МАУ СШОР ГОРОД СПОРТА
Все закупки и тендеры МАУ СШОР ГОРОД СПОРТА
Адрес местонахождения
606008, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ УРИЦКОГО, 3,
606008 Нижегородская область г.Дзержинск ул.Урицкого д.3
43.99.90.190
43.99
Документация лота
Кол-во: 1
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