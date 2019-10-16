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    Главная / Торги / Определения Подрядчика на выполнение работ по обустройству мест накопления твердых коммунальных отходов на прилегающих к зданию администрации городского округа г. Дзержинск Нижегородской области территориях

    Определения Подрядчика на выполнение работ по обустройству мест накопления твердых коммунальных отходов на прилегающих к зданию администрации городского округа г. Дзержинск Нижегородской области территориях

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.10.2019 09:0016.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908318101Дата и время окончания срока приема заявок Определение Подрядчика на выполнение работ по обустройству мест накопления твердых коммунальных отходов на прилегающих к зданию администрации городского округа г.Дзержинск Нижегородской области территориях606000 Нижегородская область, город Дзержинск, ул.Урицкого д.3Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31908318101

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Определения Подрядчика на выполнение работ по обустройству мест накопления твердых коммунальных отходов на прилегающих к зданию администрации городского округа г. Дзержинск Нижегородской области территориях

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 14:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    2

    1

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ГОРОД СПОРТА
    Все закупки и тендеры МАУ СШОР ГОРОД СПОРТА

    Юридический адрес

    606008, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ УРИЦКОГО, 3,

    Почтовый адрес

    606008 Нижегородская область г.Дзержинск ул.Урицкого д.3

    Контактный телефон

    7-8313-22483

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    dzr-sport-zakaz@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Папава Ника Мерабович

    Место рассмотрения предложений

    606000 Нижегородская область, город Дзержинск, ул.Урицкого д.3

    Закупки и тендеры Нижегородская Область

    Закупки и тендеры Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Определение Подрядчика на выполнение работ по обустройству мест накопления твердых коммунальных отходов на прилегающих к зданию администрации городского округа г.Дзержинск Нижегородской области территориях

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.10.2019 09:00 GMT +316.10.2019 09:0016.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908318101Дата и время окончания срока приема заявок Определение Подрядчика на выполнение работ по обустройству мест накопления твердых коммунальных отходов на прилегающих к зданию администрации городского округа г.Дзержинск Нижегородской области территориях606000 Нижегородская область, город Дзержинск, ул.Урицкого д.3

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    17.10.2019 09:0017.10.2019 09:0017.10.2019 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908318101Дата окончания срока рассмотрения заявок Определение Подрядчика на выполнение работ по обустройству мест накопления твердых коммунальных отходов на прилегающих к зданию администрации городского округа г.Дзержинск Нижегородской области территориях606000 Нижегородская область, город Дзержинск, ул.Урицкого д.3

    Дата и время проведения

    17.10.2019 10:0017.10.2019 10:0017.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31908318101Дата и время проведения Определение Подрядчика на выполнение работ по обустройству мест накопления твердых коммунальных отходов на прилегающих к зданию администрации городского округа г.Дзержинск Нижегородской области территориях606000 Нижегородская область, город Дзержинск, ул.Урицкого д.3

    Подведение итогов не позднее

    17.10.2019 23:5917.10.2019 23:5917.10.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908318101Подведение итогов не позднее Определение Подрядчика на выполнение работ по обустройству мест накопления твердых коммунальных отходов на прилегающих к зданию администрации городского округа г.Дзержинск Нижегородской области территориях606000 Нижегородская область, город Дзержинск, ул.Урицкого д.3

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.10.201917.10.2019 23:5917.10.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908318101Подведение итогов не позднее Определение Подрядчика на выполнение работ по обустройству мест накопления твердых коммунальных отходов на прилегающих к зданию администрации городского округа г.Дзержинск Нижегородской области территориях606000 Нижегородская область, город Дзержинск, ул.Урицкого д.3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Определение Подрядчика на выполнение работ по обустройству мест накопления твердых коммунальных отходов на прилегающих к зданию администрации городского округа г.Дзержинск Нижегородской области территориях

    Начальная цена

    282 576,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно проекту контракта

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МАУ СШОР ГОРОД СПОРТА
    Все закупки и тендеры МАУ СШОР ГОРОД СПОРТА

    Адрес местонахождения

    606008, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ УРИЦКОГО, 3,

    606008 Нижегородская область г.Дзержинск ул.Урицкого д.3

    Классификатор ОКПД2

    43.99.90.190

    Работы строительные с пециализированные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.99

    Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

    Документация лота

    2

    04.10.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки"

    Кол-во: 1

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