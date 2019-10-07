Право заключения Договора на поставку нефтепродуктов через розничную сеть АЗС посредством топливных карт.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставка Товара Заказчику осуществляется в течении 365 дней с даты заключения договора по топливным картам на автозаправочных станциях Поставщика, ежедневно в круглосуточном режиме в зависимости от потребности Заказчика по предъявлению топливной карты, в соответствии с проектом договора (Приложение № 4 к Документации к Извещению №186/122-2019). Заказчик производит оплату Товара в виде 100% предоплаты на основании выписанных Поставщиком счетов по заявкам Заказчика, но не превышающей 15% от цены, указанной в пункте 2.1. проекта Договора. Оплата производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с момента выставления Поставщиком счета.