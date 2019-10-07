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    Главная / Торги / Право заключения Договора на поставку нефтепродуктов через розничную сеть АЗС посредством топливных карт.

    Право заключения Договора на поставку нефтепродуктов через розничную сеть АЗС посредством топливных карт.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2019 10:0007.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908318431Дата и время окончания срока приема заявок Поставка нефтепродуктов через розничную сеть АЗС посредством топливных картСанкт-петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31908318431

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Право заключения Договора на поставку нефтепродуктов через розничную сеть АЗС посредством топливных карт.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 15:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация о проведении аукциона

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ-АНТЕЙ- ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    Почтовый адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Контактный телефон

    +7 812 363-91-28

    Факс

    +7 812 363-96-36

    Адрес электронной почты

    otdel093@goz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дедусь Мария Константиновна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка нефтепродуктов через розничную сеть АЗС посредством топливных карт

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.10.2019 10:00 GMT +307.10.2019 10:0007.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908318431Дата и время окончания срока приема заявок Поставка нефтепродуктов через розничную сеть АЗС посредством топливных картСанкт-петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    08.10.2019 23:5908.10.2019 23:5908.10.2019 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908318431Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка нефтепродуктов через розничную сеть АЗС посредством топливных картСанкт-петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120

    Дата и время проведения

    14.10.2019 10:0014.10.2019 10:0014.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31908318431Дата и время проведения Поставка нефтепродуктов через розничную сеть АЗС посредством топливных картСанкт-петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120

    Подведение итогов не позднее

    15.10.2019 23:5915.10.2019 23:5915.10.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908318431Подведение итогов не позднее Поставка нефтепродуктов через розничную сеть АЗС посредством топливных картСанкт-петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.10.201915.10.2019 23:5915.10.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908318431Подведение итогов не позднее Поставка нефтепродуктов через розничную сеть АЗС посредством топливных картСанкт-петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка нефтепродуктов через розничную сеть АЗС посредством топливных карт

    Начальная цена

    16 472 570,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка нефтепродуктов через розничную сеть АЗС посредством топливных карт, ассортимент, а также технические характеристики определены Техническим заданием (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 186/122-2019). Поставка аналогов не предусмотрена.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Автозаправочные станции Поставщика в г. Санкт-Петербург, Ленинградская обл., Новгородская обл., Псковская обл., Тверская обл., город Москва, Московская обл., Ярославская обл., Орловская обл., Липецкая обл., Рязанская обл., Тамбовская обл., Воронежская обл., Брянская обл., Ростовская обл., Волгоградская обл., город Знаменск-7 Астраханской обл.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка Товара Заказчику осуществляется в течении 365 дней с даты заключения договора по топливным картам на автозаправочных станциях Поставщика, ежедневно в круглосуточном режиме в зависимости от потребности Заказчика по предъявлению топливной карты, в соответствии с проектом договора (Приложение № 4 к Документации к Извещению №186/122-2019). Заказчик производит оплату Товара в виде 100% предоплаты на основании выписанных Поставщиком счетов по заявкам Заказчика, но не превышающей 15% от цены, указанной в пункте 2.1. проекта Договора. Оплата производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с момента выставления Поставщиком счета.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Классификатор ОКПД2

    46.71

    Услуги по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами

    Классификатор ОКВЭД2

    46.71

    Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами"

    Кол-во: 359000

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