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Номер извещения
31908318431
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Право заключения Договора на поставку нефтепродуктов через розничную сеть АЗС посредством топливных карт.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 15:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
Почтовый адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
Контактный телефон
+7 812 363-91-28
Факс
+7 812 363-96-36
Адрес электронной почты
otdel093@goz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дедусь Мария Константиновна
Место рассмотрения предложений
Санкт-петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка нефтепродуктов через розничную сеть АЗС посредством топливных карт
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2019 10:00 GMT +307.10.2019 10:0007.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908318431Дата и время окончания срока приема заявок Поставка нефтепродуктов через розничную сеть АЗС посредством топливных картСанкт-петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.10.2019 23:5908.10.2019 23:5908.10.2019 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908318431Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка нефтепродуктов через розничную сеть АЗС посредством топливных картСанкт-петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120
Дата и время проведения
14.10.2019 10:0014.10.2019 10:0014.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31908318431Дата и время проведения Поставка нефтепродуктов через розничную сеть АЗС посредством топливных картСанкт-петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120
Подведение итогов не позднее
15.10.2019 23:5915.10.2019 23:5915.10.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908318431Подведение итогов не позднее Поставка нефтепродуктов через розничную сеть АЗС посредством топливных картСанкт-петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка нефтепродуктов через розничную сеть АЗС посредством топливных карт
Начальная цена
16 472 570,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Поставка нефтепродуктов через розничную сеть АЗС посредством топливных карт, ассортимент, а также технические характеристики определены Техническим заданием (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 186/122-2019). Поставка аналогов не предусмотрена.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Автозаправочные станции Поставщика в г. Санкт-Петербург, Ленинградская обл., Новгородская обл., Псковская обл., Тверская обл., город Москва, Московская обл., Ярославская обл., Орловская обл., Липецкая обл., Рязанская обл., Тамбовская обл., Воронежская обл., Брянская обл., Ростовская обл., Волгоградская обл., город Знаменск-7 Астраханской обл.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
46.71
46.71
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 359000
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