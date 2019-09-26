Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (Тридцати) рабочих дней на основании подписанных обеими сторонами Актов выполненных работ и путевых листов с отметкой диспетчера (акты выполненных работ оформляются сторонами раз в месяц до 30-31 числа месяца оказания работ)