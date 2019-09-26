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Номер извещения
31908318199
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка наборов для введения вязких жидкостей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 14:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127486, Российская Федерация, Москва, Бескудниковский бульвар, 59А
Почтовый адрес
127486, Российская Федерация, Москва, Бескудниковский бульвар, 59А
Контактный телефон
+7 499 905-81-49
Факс
Адрес электронной почты
glaz-za-glaz@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соболев Н. П.
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка наборов для введения вязких жидкостей
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка наборов для введения вязких жидкостей
Начальная цена
1 507 290,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями Извещения о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Москва, Бескудниковский бульвар, дом 59А, центральный складРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России
Все закупки и тендеры ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России
Адрес местонахождения
127486, Российская Федерация, Москва, Бескудниковский бульвар, 59А
32.50.13.190
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 600
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