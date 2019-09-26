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Номер извещения
ГП933028
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений в электронной форме на поставку комплектов теплоизоляционных изделий для MS5002E
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 14:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51
Почтовый адрес
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51
Контактный телефон
+7 812 448-22-09
Факс
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Адрес электронной почты
m.koroleva@reph.ru
Ф.И.О. контактного лица
Королева Мария Александровна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка комплектов теплоизоляционных изделий для MS5002E
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.09.2019 10:00 GMT +326.09.2019 10:0026.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933028Дата и время окончания срока приема заявок поставка комплектов теплоизоляционных изделий для MS5002EСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
26.09.2019 10:0026.09.2019 10:0026.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933028Дата и время вскрытия заявок поставка комплектов теплоизоляционных изделий для MS5002EСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
24.10.2019 18:0024.10.2019 18:0024.10.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933028Подведение итогов не позднее поставка комплектов теплоизоляционных изделий для MS5002EСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплектов теплоизоляционных изделий для MS5002E
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51
23.99.19.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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