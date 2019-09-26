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Номер извещения
31908318472
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Право заключения договора на поставку монолитного режущего инструмента (Проект № 162-19)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 15:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
Почтовый адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
Контактный телефон
+7 812 363-91-28
Факс
+7 812 363-96-36
Адрес электронной почты
otdel093@goz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дедусь М. К.
Место рассмотрения предложений
192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 120
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Поставка монолитного режущего инструмента (Проект № 162-19)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка монолитного режущего инструмента (Проект № 162-19)
Начальная цена
574 514,52
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Поставка монолитного режущего инструмента (Проект № 162-19), ассортимент, а также технические характеристики определены Техническим заданием (Приложение № 3 к Извещению № 191/300-2019).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО «ГОЗ», Россия, Санкт- Петербург, пр. Обуховской Обороны д. 120;Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
25.73.40
25.73
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 313
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