Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущественного комплекса в следующем составе: - нежилое встроенное помещение № 6, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, площадь Маркина, 3, офисное, 59,2 кв.м; - нежилое встроенное помещение № 1, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, набережная Нижне-Волжская, 16Г, офисное, 406,1 кв.м; - движимое имущество. Собственник: АО «Газпром оргэнергогаз»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП933033 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущественного комплекса в следующем составе: - нежилое встроенное помещение № 6, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, площадь Маркина, 3, офисное, 59,2 кв.м; - нежилое встроенное помещение № 1, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, набережная Нижне-Волжская, 16Г, офисное, 406,1 кв.м; - движимое имущество. Собственник: АО «Газпром оргэнергогаз» Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Извещение 2 3 4 Извещение

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