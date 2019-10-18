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Номер извещения
ГП933033
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущественного комплекса в следующем составе: - нежилое встроенное помещение № 6, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, площадь Маркина, 3, офисное, 59,2 кв.м; - нежилое встроенное помещение № 1, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, набережная Нижне-Волжская, 16Г, офисное, 406,1 кв.м; - движимое имущество. Собственник: АО «Газпром оргэнергогаз»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 14:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Имущественный комплекс: - Нежилое встроенное помещение № 6, расположен¬ное по адресу: г. Нижний Новгород, площадь Маркина, 3, офисное, 59,2 кв.м. Инвентарный номер: 0120.08.0000018 кадастровый номер: 52:18:0060023:127 - Нежилое встроенное помещение № 1, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, набережная Нижне-Волжская, 16Г, офисное, 406,1 кв.м. Инвентарный номер: 0120-08.0000016 Кадастровый номер: 52:18:000000:11728 - Движимое имущество.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933033Подведение итогов не позднее Имущественный комплекс: - Нежилое встроенное помещение № 6, расположен¬ное по адресу: г. Нижний Новгород, площадь Маркина, 3, офисное, 59,2 кв.м. Инвентарный номер: 0120.08.0000018 кадастровый номер: 52:18:0060023:127 - Нежилое встроенное помещение № 1, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, набережная Нижне-Волжская, 16Г, офисное, 406,1 кв.м. Инвентарный номер: 0120-08.0000016 Кадастровый номер: 52:18:000000:11728 - Движимое имущество.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Имущественный комплекс: - Нежилое встроенное помещение № 6, расположен¬ное по адресу: г. Нижний Новгород, площадь Маркина, 3, офисное, 59,2 кв.м. Инвентарный номер: 0120.08.0000018 кадастровый номер: 52:18:0060023:127 - Нежилое встроенное помещение № 1, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, набережная Нижне-Волжская, 16Г, офисное, 406,1 кв.м. Инвентарный номер: 0120-08.0000016 Кадастровый номер: 52:18:000000:11728 - Движимое имущество.
Начальная цена
8 592 996,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
716 083,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
28
Документация лота
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