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    Главная / Торги / Поставка анодов никелевых НПАН ГОВ 10х100х500

    Поставка анодов никелевых НПАН ГОВ 10х100х500

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.09.2019 18:0026.09.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933027Дата и время окончания срока приема заявок Поставка анодов никелевых НПАН ГОВ 10х100х500ЗлатоустПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933027

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка анодов никелевых НПАН ГОВ 10х100х500

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Предварительный отбор

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 13:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    приложение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Юридический адрес

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Почтовый адрес

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Контактный телефон

    +7 3513 67-11-11

    Факс

    +7 3513 66-22-70

    Адрес электронной почты

    mts26@zlatmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фаткуллина Лариса Шарафтдиновна

    Место рассмотрения предложений

    Златоуст

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка анодов никелевых НПАН ГОВ 10х100х500

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933027Подведение итогов не позднее Поставка анодов никелевых НПАН ГОВ 10х100х500Златоуст

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка анодов никелевых НПАН ГОВ 10х100х500

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    300 кг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Челябинская обл., г.Златоуст, Парковый проезд,1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    сбор предложений
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЗЛАТМАШ
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Адрес местонахождения

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Классификатор ОКПД2

    27.51

    Приборы бытовые электрические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка анодов никелевых НПАН ГОВ 10х100х500"

    Кол-во: 0

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    Прием заявок:
    17.05.2021 15:00(GMT+03:00)
    370 141
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
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