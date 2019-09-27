www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31908317601
Уникальный номер закупки
0048
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Электрическое оборудование,бытовая техника"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 13:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
160014, ОБЛ ВОЛОГОДСКАЯ, Г ВОЛОГДА, УЛ САММЕРА, 4А,
Почтовый адрес
г. Вологда, ул. Саммера 4а
Контактный телефон
+7 8172 57-21-89
Факс
+7 8172 57-21-71
Адрес электронной почты
KotovAJ@voloblgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Котов Артем Юрьевич
Место рассмотрения предложений
160014, г. Вологда, ул. Саммера, 4а
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Электрическое оборудование, бытовая техника
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Электрическое оборудование, бытовая техника
Начальная цена
215 228,59
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
строго в соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
строго в соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
Адрес местонахождения
160014, ОБЛ ВОЛОГОДСКАЯ, Г ВОЛОГДА, УЛ САММЕРА, 4А,
г. Вологда, ул. Саммера 4а
27.51
27.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 16
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.