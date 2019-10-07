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Номер извещения
ГП933021
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по инженерной подготовке (отсыпке) объекта: «Установка по переработке газа осушенного отбензиненного и производству пропан-бутана технического».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
19.09.2019 13:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 8-02-31
Факс
+7 34949 8-04-04
Адрес электронной почты
gimpu.a@yung.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гимпу Анастасия Николаевна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Выполнение работ по инженерной подготовке (отсыпке) объекта: «Установка по переработке газа осушенного отбензиненного и производству пропан-бутана технического».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2019 21:00 GMT +307.10.2019 21:0007.10.2019 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933021Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по инженерной подготовке (отсыпке) объекта: «Установка по переработке газа осушенного отбензиненного и производству пропан-бутана технического».Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2019 21:0007.10.2019 21:0007.10.2019 21:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933021Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по инженерной подготовке (отсыпке) объекта: «Установка по переработке газа осушенного отбензиненного и производству пропан-бутана технического».Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
31.01.2020 21:0031.01.2020 21:0031.01.2020 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933021Подведение итогов не позднее Выполнение работ по инженерной подготовке (отсыпке) объекта: «Установка по переработке газа осушенного отбензиненного и производству пропан-бутана технического».Новый Уренгой
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
31.01.202031.01.2020 21:0031.01.2020 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933021Подведение итогов не позднее Выполнение работ по инженерной подготовке (отсыпке) объекта: «Установка по переработке газа осушенного отбензиненного и производству пропан-бутана технического».Новый Уренгой
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по инженерной подготовке (отсыпке) объекта: «Установка по переработке газа осушенного отбензиненного и производству пропан-бутана технического».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с тех.заданием.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с проектом договора.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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