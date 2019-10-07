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    Главная / Торги / Выполнение работ по инженерной подготовке (отсыпке) объекта: «Установка по переработке газа осушенного отбензиненного и производству пропан-бутана технического».

    Выполнение работ по инженерной подготовке (отсыпке) объекта: «Установка по переработке газа осушенного отбензиненного и производству пропан-бутана технического».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2019 21:0007.10.2019 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933021Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по инженерной подготовке (отсыпке) объекта: «Установка по переработке газа осушенного отбензиненного и производству пропан-бутана технического».Новый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933021

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по инженерной подготовке (отсыпке) объекта: «Установка по переработке газа осушенного отбензиненного и производству пропан-бутана технического».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    19.09.2019 13:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (общая)

    Проектная документация (т.1)

    Проектная документация (т.2)

    Тех.задание

    форма стоимостного предложения

    Объявление

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 8-02-31

    Факс

    +7 34949 8-04-04

    Адрес электронной почты

    gimpu.a@yung.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гимпу Анастасия Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по инженерной подготовке (отсыпке) объекта: «Установка по переработке газа осушенного отбензиненного и производству пропан-бутана технического».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.10.2019 21:00 GMT +307.10.2019 21:0007.10.2019 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933021Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по инженерной подготовке (отсыпке) объекта: «Установка по переработке газа осушенного отбензиненного и производству пропан-бутана технического».Новый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    07.10.2019 21:0007.10.2019 21:0007.10.2019 21:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933021Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по инженерной подготовке (отсыпке) объекта: «Установка по переработке газа осушенного отбензиненного и производству пропан-бутана технического».Новый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    31.01.2020 21:0031.01.2020 21:0031.01.2020 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933021Подведение итогов не позднее Выполнение работ по инженерной подготовке (отсыпке) объекта: «Установка по переработке газа осушенного отбензиненного и производству пропан-бутана технического».Новый Уренгой

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    31.01.202031.01.2020 21:0031.01.2020 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933021Подведение итогов не позднее Выполнение работ по инженерной подготовке (отсыпке) объекта: «Установка по переработке газа осушенного отбензиненного и производству пропан-бутана технического».Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по инженерной подготовке (отсыпке) объекта: «Установка по переработке газа осушенного отбензиненного и производству пропан-бутана технического».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с тех.заданием.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    F

    СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по инженерной подготовке (отсыпке) объекта: «Установка по переработке газа осушенного отбензиненного и производству пропан-бутана технического»."

    Кол-во: 1

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