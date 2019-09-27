Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок поставки Оборудования и выполнение сопутствующих работ – в течение 20 (двадцати) дней после подписания договора. Оплата производится Покупателем в следующем порядке: - Аванс 50% от суммы договора в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Сторонами договора. - Окончательный платеж 50% от суммы договора в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Сторонами акта ввода Оборудования в эксплуатацию.