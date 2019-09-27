Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

до «10» декабря 2019 года. Поставка товара Поставщиком осуществляется партиями в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком от Заказчика письменной заявки направляемой посредством телефонной связи (телефонограммой), факсимильной связи, сети Интернет на электронный адрес Поставщика либо нарочно уполномоченным представителем Заказчика. Форма, срок и порядок оплаты товара: безналичный расчет, оплата 100% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания документа, подтверждающего поступление товара