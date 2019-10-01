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    Главная / Торги / Фильтры к автосамосвалам БелАЗ

    Фильтры к автосамосвалам БелАЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2019 13:3001.10.2019 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933020Дата и время окончания срока приема заявок Фильтры к автосамосвалам БелАЗНижнеилимский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933020

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Фильтры к автосамосвалам БелАЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 13:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Типовая спецификация

    Документация

    Типовой договор поставки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРШУНОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Юридический адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Почтовый адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Контактный телефон

    +7 39566 9-61-67

    Факс

    +7 39566 3-26-05

    Адрес электронной почты

    Aleksandr.CheKhlov@Korgok.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чехлов Александр Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Нижнеилимский район

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Фильтры к автосамосвалам БелАЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.10.2019 13:30 GMT +301.10.2019 13:3001.10.2019 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933020Дата и время окончания срока приема заявок Фильтры к автосамосвалам БелАЗНижнеилимский район

    Подведение итогов не позднее

    19.11.2019 13:0019.11.2019 13:0019.11.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933020Подведение итогов не позднее Фильтры к автосамосвалам БелАЗНижнеилимский район

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    19.11.201919.11.2019 13:0019.11.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933020Подведение итогов не позднее Фильтры к автосамосвалам БелАЗНижнеилимский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Фильтры к автосамосвалам БелАЗ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    указано в документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    указано в документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    указано в документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Адрес местонахождения

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Типовой договор

    19.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Элемент фильтрующий М5402МК (631ВМ-1-СМ)"

    Кол-во: 51

    "Позиция 2"

    "Фильтр гидравлический М5409МК"

    Кол-во: 51

    "Позиция 3"

    "Фильтр сапун гидробака DIFA4347MK"

    Кол-во: 51

    "Позиция 4"

    "Фильтр воздушный основной ЕЕ100301 ( 200.00.200/AF880/B4305MK01/5610968"

    Кол-во: 51

    "Позиция 5"

    "ЕЕ100300 (200.00.100/AF899M/B4305MK) фильтр воздушный"

    Кол-во: 51

    "Позиция 6"

    "Фильтр LF 14000"

    Кол-во: 320

    "Позиция 7"

    "Фильтр топливный ЕЕ791006/ FS1006/600-319-3111"

    Кол-во: 160

    "Позиция 8"

    "Фильтр масляный LF-3325 (Р551670)"

    Кол-во: 820

    "Позиция 9"

    "Фильтр топливный FS1216"

    Кол-во: 336

    "Позиция 10"

    "Фильтр масляный LF777"

    Кол-во: 336

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