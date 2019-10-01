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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП933020
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Фильтры к автосамосвалам БелАЗ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 13:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
Почтовый адрес
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
Контактный телефон
+7 39566 9-61-67
Факс
+7 39566 3-26-05
Адрес электронной почты
Aleksandr.CheKhlov@Korgok.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чехлов Александр Викторович
Место рассмотрения предложений
Нижнеилимский район
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Фильтры к автосамосвалам БелАЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.10.2019 13:30 GMT +301.10.2019 13:3001.10.2019 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933020Дата и время окончания срока приема заявок Фильтры к автосамосвалам БелАЗНижнеилимский район
Подведение итогов не позднее
19.11.2019 13:0019.11.2019 13:0019.11.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933020Подведение итогов не позднее Фильтры к автосамосвалам БелАЗНижнеилимский район
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Фильтры к автосамосвалам БелАЗ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
указано в документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
указано в документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Коршуновский ГОК»
Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»
Адрес местонахождения
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
28
Документация лота
Кол-во: 51
Кол-во: 51
Кол-во: 51
Кол-во: 51
Кол-во: 51
Кол-во: 320
Кол-во: 160
Кол-во: 820
Кол-во: 336
Кол-во: 336
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