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Номер извещения
31908317322
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка поставку программного обеспечения (ПО): 1С Предприятие 8. «Охрана труда. Версия КОРП» с комплектом клиентских лицензий «Охрана труда. Клиентская лицензия КОРП на 5 рабочих мест»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 12:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
Почтовый адрес
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
Контактный телефон
+7 383 278-99-94
Факс
+7 383 278-99-82
Адрес электронной почты
zakupki@komintern.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колосова А. С.
Место рассмотрения предложений
Новосибирск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка программного обеспечения (ПО): 1С Предприятие 8. «Охрана труда, Версия КОРП» с комплектом клиентских лицензий «Охрана труда. Клиентская лицензия КОРП на 5 рабочих мест»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.09.2019 08:00 GMT +327.09.2019 08:0027.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908317322Дата и время окончания срока приема заявок Поставка программного обеспечения (ПО): 1С Предприятие 8. «Охрана труда, Версия КОРП» с комплектом клиентских лицензий «Охрана труда. Клиентская лицензия КОРП на 5 рабочих мест»Новосибирск
Дата и время вскрытия заявок
27.09.2019 08:0027.09.2019 08:0027.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908317322Дата и время вскрытия заявок Поставка программного обеспечения (ПО): 1С Предприятие 8. «Охрана труда, Версия КОРП» с комплектом клиентских лицензий «Охрана труда. Клиентская лицензия КОРП на 5 рабочих мест»Новосибирск
Подведение итогов не позднее
03.10.2019 13:0003.10.2019 13:0003.10.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908317322Подведение итогов не позднее Поставка программного обеспечения (ПО): 1С Предприятие 8. «Охрана труда, Версия КОРП» с комплектом клиентских лицензий «Охрана труда. Клиентская лицензия КОРП на 5 рабочих мест»Новосибирск
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
03.10.201903.10.2019 13:0003.10.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908317322Подведение итогов не позднее Поставка программного обеспечения (ПО): 1С Предприятие 8. «Охрана труда, Версия КОРП» с комплектом клиентских лицензий «Охрана труда. Клиентская лицензия КОРП на 5 рабочих мест»Новосибирск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка программного обеспечения (ПО): 1С Предприятие 8. «Охрана труда, Версия КОРП» с комплектом клиентских лицензий «Охрана труда. Клиентская лицензия КОРП на 5 рабочих мест»
Начальная цена
152 666,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Новосибирск, ул. Планетная, 32Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО НИИИП-НЗиК
Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК
Адрес местонахождения
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
58.29.29.000
58.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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