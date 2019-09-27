Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Cрок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): Срок поставки товара – до «31» октября 2019 года; Форма, срок и порядок оплаты товара (выполненных работ, оказанных услуг): Безналичный расчет, оплата в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения Заказчиком счета на оплату на основании акта приема-передачи прав, подписанного сторонами