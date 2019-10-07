www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31908317382
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка трубы обсадной для нужд АО "Оренбургнефтеотдача"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 12:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15
Почтовый адрес
461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15
Контактный телефон
+7 846 276-26-00 доб. 4054
Факс
+7 35352 6-42-74
Адрес электронной почты
RPalatov@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Палатов Р. Т.
Место рассмотрения предложений
Самара
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка Труб обсадных для нужд АО "Оренбургнефтеотдача"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2019 11:00 GMT +307.10.2019 11:0007.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908317382Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Труб обсадных для нужд АО "Оренбургнефтеотдача"Самара
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2019 11:0007.10.2019 11:0007.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908317382Дата и время вскрытия заявок Поставка Труб обсадных для нужд АО "Оренбургнефтеотдача"Самара
Подведение итогов не позднее
07.11.2019 15:0007.11.2019 15:0007.11.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908317382Подведение итогов не позднее Поставка Труб обсадных для нужд АО "Оренбургнефтеотдача"Самара
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Труб обсадных для нужд АО "Оренбургнефтеотдача"
Начальная цена
340 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Оренбургнефтеотдача»
Все закупки и тендеры АО «Оренбургнефтеотдача»
Адрес местонахождения
461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15
09.10.12.190
09.10.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.