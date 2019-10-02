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Номер извещения
ГП933015
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка сетевых маршрутизаторов NSG
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2019 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
195112, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ МАЛООХТИНСКИЙ, ДОМ 64 ЛИТЕР А,
Почтовый адрес
195112, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ МАЛООХТИНСКИЙ, 64, ЛИТ. А
Контактный телефон
+7 812 329-50-00 доб. 5503
Факс
+7 812 332-78-84
Адрес электронной почты
Sergei.A.Alekseev@bspb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Алексеев Сергей Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сетевого оборудования NSG
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.10.2019 16:00 GMT +302.10.2019 16:0002.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933015Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сетевого оборудования NSGСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
09.10.2019 16:0009.10.2019 16:0009.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933015Дата и время вскрытия заявок Поставка сетевого оборудования NSGСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сетевого оборудования NSG
Начальная цена
510 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией запроса котировок (коммерческое предложение)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Санкт-Петербург, Малоохтинский пр. д. 64 лит АРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Все закупки и тендеры ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Адрес местонахождения
195112, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ МАЛООХТИНСКИЙ, ДОМ 64 ЛИТЕР А,
195112, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ МАЛООХТИНСКИЙ, 64, ЛИТ. А
26.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 28
Кол-во: 14
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