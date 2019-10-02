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    Главная / Торги / Поставка сетевых маршрутизаторов NSG

    Поставка сетевых маршрутизаторов NSG

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.10.2019 16:0002.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933015Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сетевого оборудования NSGСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933015

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка сетевых маршрутизаторов NSG

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Конкурсная документация на поставку маршрутизаторов NSG

    Проект договора

    Техническое задание NSG

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

    Юридический адрес

    195112, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ МАЛООХТИНСКИЙ, ДОМ 64 ЛИТЕР А,

    Почтовый адрес

    195112, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ МАЛООХТИНСКИЙ, 64, ЛИТ. А

    Контактный телефон

    +7 812 329-50-00 доб. 5503

    Факс

    +7 812 332-78-84

    Адрес электронной почты

    Sergei.A.Alekseev@bspb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Алексеев Сергей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка сетевого оборудования NSG

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.10.2019 16:00 GMT +302.10.2019 16:0002.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933015Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сетевого оборудования NSGСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    09.10.2019 16:0009.10.2019 16:0009.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933015Дата и время вскрытия заявок Поставка сетевого оборудования NSGСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.10.201914.10.2019 18:0014.10.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933015Подведение итогов не позднее Поставка сетевого оборудования NSGСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сетевого оборудования NSG

    Начальная цена

    510 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией запроса котировок (коммерческое предложение)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Санкт-Петербург, Малоохтинский пр. д. 64 лит АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    постоплата

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

    Адрес местонахождения

    195112, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ МАЛООХТИНСКИЙ, ДОМ 64 ЛИТЕР А,

    195112, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ МАЛООХТИНСКИЙ, 64, ЛИТ. А

    Классификатор ОКПД2

    26.3

    Оборудование коммуникационное

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Беспроводная опция расширения opt.LTE/3G"

    Кол-во: 28

    "Позиция 2"

    "Маршрутизатор доступа NSG–1750 "

    Кол-во: 14

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