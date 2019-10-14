www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП933011
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Попозиционный запрос на поставку кабеля, шкаф электротехнический, лампы, пускатель электромагнитный, пуль управления
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 12:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-83-72 доб. 3227
Факс
Адрес электронной почты
Valeriya.Pchelina@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Пчелина Валерия Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Попозиционный запрос на поставку кабеля, шкаф электротехнический, лампы, пускатель электромагнитный, пуль управления.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.10.2019 11:30 GMT +314.10.2019 11:3014.10.2019 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933011Дата и время окончания срока приема заявок Попозиционный запрос на поставку кабеля, шкаф электротехнический, лампы, пускатель электромагнитный, пуль управления.Колпино
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 16:3031.10.2019 16:3031.10.2019 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933011Подведение итогов не позднее Попозиционный запрос на поставку кабеля, шкаф электротехнический, лампы, пускатель электромагнитный, пуль управления.Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Попозиционный запрос на поставку кабеля, шкаф электротехнический, лампы, пускатель электромагнитный, пуль управления.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
27.90
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 200
Кол-во: 35
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 120
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.