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    Главная / Торги / Попозиционный запрос на поставку кабеля, шкаф электротехнический, лампы, пускатель электромагнитный, пуль управления

    Попозиционный запрос на поставку кабеля, шкаф электротехнический, лампы, пускатель электромагнитный, пуль управления

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.10.2019 11:3014.10.2019 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933011Дата и время окончания срока приема заявок Попозиционный запрос на поставку кабеля, шкаф электротехнический, лампы, пускатель электромагнитный, пуль управления.КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933011

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Попозиционный запрос на поставку кабеля, шкаф электротехнический, лампы, пускатель электромагнитный, пуль управления

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 12:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72 доб. 3227

    Факс

    Адрес электронной почты

    Valeriya.Pchelina@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Пчелина Валерия Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Попозиционный запрос на поставку кабеля, шкаф электротехнический, лампы, пускатель электромагнитный, пуль управления.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.10.2019 11:30 GMT +314.10.2019 11:3014.10.2019 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933011Дата и время окончания срока приема заявок Попозиционный запрос на поставку кабеля, шкаф электротехнический, лампы, пускатель электромагнитный, пуль управления.Колпино

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 16:3031.10.2019 16:3031.10.2019 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933011Подведение итогов не позднее Попозиционный запрос на поставку кабеля, шкаф электротехнический, лампы, пускатель электромагнитный, пуль управления.Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 16:3031.10.2019 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933011Подведение итогов не позднее Попозиционный запрос на поставку кабеля, шкаф электротехнический, лампы, пускатель электромагнитный, пуль управления.Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Попозиционный запрос на поставку кабеля, шкаф электротехнический, лампы, пускатель электромагнитный, пуль управления.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    27.90

    Оборудование электрическое прочее

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лампа Osram Dulux s/e 11w двухштырьковая"

    Кол-во: 30

    "Позиция 2"

    "Лампа Osram Dulux s/e 11w четырехштырьковая"

    Кол-во: 30

    "Позиция 3"

    "Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5"

    Кол-во: 200

    "Позиция 4"

    "Кабель КРШУ 7х1,5"

    Кол-во: 35

    "Позиция 5"

    "Пульт управления pv9e30b222a20b100dy"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Пускатель электромагнитный ПМ12-063601 УХЛ4 в 380В/50гц 4з+4р 63а реверсивный с реле РТТ-231 535-630"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Шкаф электротехнический ЦМО EMW-300.200.150-1-IP66"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Кабель КГ 3х6,0+1х4,0"

    Кол-во: 120

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