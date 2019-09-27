Конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку Стройматериалов (группа Ж, подгруппы: ЖА, ЖВ, ЖГ,ЖД, ЖЕ, ЖЖ, ЖЗ, ЖИ, ЖК, ЖЛ, ЖН) для нужд АО «ПКС-Водоканал» в период 2019 года для участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (№ ВК-123-19).

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 31908318686 Уникальный номер закупки ВК-123-19 Номер закупки Наименование закупки Конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку Стройматериалов (группа Ж, подгруппы: ЖА, ЖВ, ЖГ,ЖД, ЖЕ, ЖЖ, ЖЗ, ЖИ, ЖК, ЖЛ, ЖН) для нужд АО «ПКС-Водоканал» в период 2019 года для участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (№ ВК-123-19). Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Конкурсная документация

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