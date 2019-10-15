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    Главная / Торги / Разработка проекта и рабочей документации «Техническое перевооружение с устройством коллекторной системы сбора вредных выбросов с емкостей». ЦПСиППК

    Разработка проекта и рабочей документации «Техническое перевооружение с устройством коллекторной системы сбора вредных выбросов с емкостей». ЦПСиППК

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.10.2019 11:0015.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933018Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проекта и рабочей документации «Техническое перевооружение с устройством коллекторной системы сбора вредных выбросов с емкостей». ЦПСиППКЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933018

    Уникальный номер закупки

    ГП933018

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Разработка проекта и рабочей документации «Техническое перевооружение с устройством коллекторной системы сбора вредных выбросов с емкостей». ЦПСиППК

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 12:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Прил. №2. Тех.задание на разработку рабочей документации

    Документация к торгам (ПИР и рабочая документация)

    Дистилляция смолы

    Пекоподготовка

    Склад масел

    Перечень документов для участия в торгах

    Прил. №1. Тех.задание на ПИР

    Прил. №3. Договор подряда на 2019 год

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Челябинский завод по производству коксохимической продукции
    Все закупки и тендеры Мечел-Кокс

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-49-13

    Факс

    +7 351 725-49-50

    Адрес электронной почты

    vburkov@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бурков Виктор Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Закупки и тендеры Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Разработка проекта и рабочей документации «Техническое перевооружение с устройством коллекторной системы сбора вредных выбросов с емкостей». ЦПСиППК

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.10.2019 11:00 GMT +315.10.2019 11:0015.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933018Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проекта и рабочей документации «Техническое перевооружение с устройством коллекторной системы сбора вредных выбросов с емкостей». ЦПСиППКЧелябинск

    Подведение итогов не позднее

    18.10.2019 11:0018.10.2019 11:0018.10.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933018Подведение итогов не позднее Разработка проекта и рабочей документации «Техническое перевооружение с устройством коллекторной системы сбора вредных выбросов с емкостей». ЦПСиППКЧелябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.10.201918.10.2019 11:0018.10.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933018Подведение итогов не позднее Разработка проекта и рабочей документации «Техническое перевооружение с устройством коллекторной системы сбора вредных выбросов с емкостей». ЦПСиППКЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка проекта и рабочей документации «Техническое перевооружение с устройством коллекторной системы сбора вредных выбросов с емкостей». ЦПСиППК

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно техническим заданиям. Работы производятся на территории ООО "Мечел-Кокс". Договор в редакции ООО "Мечел-Кокс". Срок выполнения работ октябрь 2019 г. - январь 2020 г. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящий запрос не является разновидностью конкурса/аукциона/публичной оферты и не подпадает под регулирование статей 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. При проведении запроса цен/предложений приглашение к участию вместе с документацией по запросу является приглашением поставщикам делать оферты в адрес Организатора закупочной процедуры; заявка на участие в запросе является офертой потенциального Участника запроса цен/предложений. При этом Организатор не имеет обязанности заключения договора по его результатам; Участник вправе обратиться к представителю службы безопасности при возникновении события, ограничивающего конкурентные процедуры или дискредитации Участника со стороны Организатора. Мартынов Виталий Владимирович тел.: (351) 725-59-03; эл. почта: sos-mc@mechel.ru

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    - 454047, Россия, Челябинская область, г.Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, 14 - 454047, ул. 2-я Павелецкая, д. 14, промзона ОАО "ЧМК"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится после подписания акта выполненных работ и получения счет-фактуры в течение 90 дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Челябинский завод по производству коксохимической продукции»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Мечел-Кокс
    Все закупки и тендеры Мечел-Кокс

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    71.12.19.000

    Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12.12

    Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "разработка проекта и рабочей документации «Техническое перевооружение с устройством коллекторной системы сбора вредных выбросов с емкостей». ЦПСиППК"

    Кол-во: 0

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