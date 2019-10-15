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Номер извещения
ГП933018
Уникальный номер закупки
ГП933018
Наименование закупки
Разработка проекта и рабочей документации «Техническое перевооружение с устройством коллекторной системы сбора вредных выбросов с емкостей». ЦПСиППК
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 12:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-49-13
Факс
+7 351 725-49-50
Адрес электронной почты
vburkov@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бурков Виктор Васильевич
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Разработка проекта и рабочей документации «Техническое перевооружение с устройством коллекторной системы сбора вредных выбросов с емкостей». ЦПСиППК
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2019 11:00 GMT +315.10.2019 11:0015.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933018Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проекта и рабочей документации «Техническое перевооружение с устройством коллекторной системы сбора вредных выбросов с емкостей». ЦПСиППКЧелябинск
Подведение итогов не позднее
18.10.2019 11:0018.10.2019 11:0018.10.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933018Подведение итогов не позднее Разработка проекта и рабочей документации «Техническое перевооружение с устройством коллекторной системы сбора вредных выбросов с емкостей». ЦПСиППКЧелябинск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.10.201918.10.2019 11:0018.10.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933018Подведение итогов не позднее Разработка проекта и рабочей документации «Техническое перевооружение с устройством коллекторной системы сбора вредных выбросов с емкостей». ЦПСиППКЧелябинск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка проекта и рабочей документации «Техническое перевооружение с устройством коллекторной системы сбора вредных выбросов с емкостей». ЦПСиППК
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническим заданиям. Работы производятся на территории ООО "Мечел-Кокс". Договор в редакции ООО "Мечел-Кокс". Срок выполнения работ октябрь 2019 г. - январь 2020 г. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящий запрос не является разновидностью конкурса/аукциона/публичной оферты и не подпадает под регулирование статей 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. При проведении запроса цен/предложений приглашение к участию вместе с документацией по запросу является приглашением поставщикам делать оферты в адрес Организатора закупочной процедуры; заявка на участие в запросе является офертой потенциального Участника запроса цен/предложений. При этом Организатор не имеет обязанности заключения договора по его результатам; Участник вправе обратиться к представителю службы безопасности при возникновении события, ограничивающего конкурентные процедуры или дискредитации Участника со стороны Организатора. Мартынов Виталий Владимирович тел.: (351) 725-59-03; эл. почта: sos-mc@mechel.ru
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
- 454047, Россия, Челябинская область, г.Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, 14 - 454047, ул. 2-я Павелецкая, д. 14, промзона ОАО "ЧМК"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Мечел-Кокс
Все закупки и тендеры Мечел-Кокс
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
71.12.19.000
71.12.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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