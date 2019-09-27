Закупка №978/78/2019 на право заключения договора на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации для строительства тепловых сетей от котельной, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, ул. Новоладожская, д. 6, корп. 2, лит. А, для подключения объекта капитального строительства по адресу: Санкт-Петербург, ул. Новоладожская, д. 6, лит. А

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 31908317022 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Закупка №978/78/2019 на право заключения договора на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации для строительства тепловых сетей от котельной, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, ул. Новоладожская, д. 6, корп. 2, лит. А, для подключения объекта капитального строительства по адресу: Санкт-Петербург, ул. Новоладожская, д. 6, лит. А Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме для СМСП Способ реализации Дата публикации

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