Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Выполнение работ по усилению железобетонных конструкций технологических эстакад

    Выполнение работ по усилению железобетонных конструкций технологических эстакад

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2019 14:0027.09.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933056Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по усилению железобетонных конструкций технологических эстакадКрасноперекопскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933056

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по усилению железобетонных конструкций технологических эстакад

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 15:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Обязательные требования к участникам закупочных процедур

    Техническое задание

    Ведомости дефектов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРЫМСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО СЗ

    Юридический адрес

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Почтовый адрес

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Контактный телефон

    +7 365 652-85-08

    Факс

    +7 978 857-18-85

    Адрес электронной почты

    pimenovaa@sodaplant.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пименов Александр Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Красноперекопск

    Закупки и тендеры Крым Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по усилению железобетонных конструкций технологических эстакад

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.09.2019 14:00 GMT +327.09.2019 14:0027.09.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933056Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по усилению железобетонных конструкций технологических эстакадКрасноперекопск

    Подведение итогов не позднее

    21.10.2019 15:0021.10.2019 15:0021.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933056Подведение итогов не позднее Выполнение работ по усилению железобетонных конструкций технологических эстакадКрасноперекопск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.10.201921.10.2019 15:0021.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933056Подведение итогов не позднее Выполнение работ по усилению железобетонных конструкций технологических эстакадКрасноперекопск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по усилению железобетонных конструкций технологических эстакад

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Выполнение работ по усилению железобетонных конструкций технологических эстакад

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Работы выполнить на территории ПАО "СЗ". РК, г. Красноперекопск, ул. Проектная, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% по факту выполнения работ в течение 14 банковских дней Срок выполнения - 120 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРЫМСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СЗ
    Все закупки и тендеры АО СЗ

    Адрес местонахождения

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Классификатор ОКПД2

    43

    Работы строительные специализированные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Обязательные требования к участникам закупочных процедур

    19.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Эстакада трубопроводов ТМП-6. Ведомость дефектов №07-06-176-19"

    Кол-во: 0

    "Позиция 2"

    "Эстакада материалопроводов ТМП-4. Ведомость дефектов №07-06-175-19"

    Кол-во: 0

    "Позиция 3"

    "Восстановление и усиление железобетонных конструкций внутриплощадочный тепломатериалопровод ТМП-11. Ведомость дефектов №07-06-178-19."

    Кол-во: 0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Запрос предложений № ГП145220
    Строительство Театра оперы и балета МиТОК (Калининград)
    Строительство Театра оперы и балета МиТОК (Калининград)
    537913
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО «ОТЭКО»
    Запрос предложений № ГП147855
    Выполнение обследования свай металлических гидротехнических сооружений: ПТКЭ (тит.С1.1.4); Причалы №1, №2 (тит.С1.1.1; С1.1.2; С1.1.24-ГР1); Причалы №3, №4 (тит.С1.1.3; С1.1.13)
    Выполнение обследования свай металлических гидротехнических сооружений: ПТКЭ (тит.С1.1.4); ...
    568667
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    АО Москокс
    Запрос предложений № ГП127904
    Выполнение работ по реализации проекта "Вводные распределительные шкафы постоянного и переменного тока щитовой НУБ-0,4 кВ. Техническое перевооружение.
    Выполнение работ по реализации проекта "Вводные распределительные шкафы постоянного и...
    459432
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 17:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    РТИТС
    Запрос (ценовых) котировок № ГП201420
    Выполнение работ по созданию 21 РК ССК на автодорогах в управлении ГК «Автодор»
    Выполнение работ по созданию 21 РК ССК на автодорогах в управлении ГК «Автодор»
    584618
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148909
    Тендер № 201-Т-2021 на выполнение работ по восстановлению в процессе эксплуатации до проектных показателей дороги автомобильной подъездной к кусту скважин газоконденсатных эксплуатационных U71 (инв.№ 0013697)
    Тендер № 201-Т-2021 на выполнение работ по восстановлению в процессе эксплуатации до проектных...
    583296
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО «ОТЭКО»
    Запрос предложений № ГП225383
    Техническое задание №ТТНГ-на проведение комплексных пусконаладочных работ и запуск объектов в эксплуатацию
    Техническое задание №ТТНГ-на проведение комплексных пусконаладочных работ и запуск объектов в...
    591090
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    АО «ОТЭКО»
    Запрос предложений № ГП225377
    Устройство питающих линий 25,0 кВ для электроснабжения контактной сети ж/д путей примыкания 22 км., 29 км. Объекты строительства: «12.9.6-КС.ЭП - электроснабжения контактной сети ж/д путей примыкания 29 км.», «12.8.6-КС.ЭП - электроснабжения контактной сети ж/д путей примыкания 22 км.», «12.3.36-КС.ЭП»
    Устройство питающих линий 25,0 кВ для электроснабжения контактной сети ж/д путей примыкания 22...
    591071
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    АО «ОТЭКО»
    Запрос предложений № ГП201269
    Комплексное ПНР и испытания систем противопожарной защиты, а так же программирование АРМ "Орион Про". Таманского терминала навалочных грузов
    Комплексное ПНР и испытания систем противопожарной защиты, а так же программирование АРМ...
    584141
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить