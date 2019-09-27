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Номер извещения
ГП933001
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по реконструкции верхнего освещения в ц.74
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
19.09.2019 11:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-89-00 доб. 2173
Факс
+7 812 322-82-39
Адрес электронной почты
Olga.Smirnova@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Смирнова Ольга Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по реконструкции верхнего освещения цеха № 74
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.09.2019 13:00 GMT +327.09.2019 13:0027.09.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933001Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по реконструкции верхнего освещения цеха № 74Колпино
Дата и время вскрытия заявок
27.09.2019 13:0027.09.2019 13:0027.09.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933001Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по реконструкции верхнего освещения цеха № 74Колпино
Подведение итогов не позднее
29.05.2020 10:0029.05.2020 10:0029.05.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933001Подведение итогов не позднее Выполнение работ по реконструкции верхнего освещения цеха № 74Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по реконструкции верхнего освещения цеха № 74
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
СОГЛАСНО ИЗВЕЩЕНИЮ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
СОГЛАСНО ИЗВЕЩЕНИЮ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ. Договор заключается с ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
43.21.10.180
Документация лота
Кол-во: 0
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