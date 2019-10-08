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Номер извещения
31908317890
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка запасных частей, на автомобильную технику марки ВАЗ / ГАЗ для Филиала №1 АО «ГК «Северавтодор».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 14:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 3466 61-39-38
Факс
+7 3462 22-51-82
Адрес электронной почты
Fil1-oz@severavtodor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Койфман Дмитрий Иосифович
Место рассмотрения предложений
Нижневартовск
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Поставка запасных частей на автомобильную технику марки ВАЗ/ГАЗ для Филиала №1 АО "ГК "Северавтодор"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.10.2019 07:00 GMT +308.10.2019 07:0008.10.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908317890Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей на автомобильную технику марки ВАЗ/ГАЗ для Филиала №1 АО "ГК "Северавтодор"Нижневартовск
Дата и время вскрытия заявок
08.10.2019 07:0008.10.2019 07:0008.10.2019 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908317890Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей на автомобильную технику марки ВАЗ/ГАЗ для Филиала №1 АО "ГК "Северавтодор"Нижневартовск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей на автомобильную технику марки ВАЗ/ГАЗ для Филиала №1 АО "ГК "Северавтодор"
Начальная цена
800 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещения о закупке.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещения о закупке.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Адрес местонахождения
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
47.1
47.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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