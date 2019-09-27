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Номер извещения
ГП933002
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка рукавов защитных гофрированных Harting.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 11:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-83-72 доб. 3227
Факс
Адрес электронной почты
Valeriya.Pchelina@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Пчелина Валерия Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос предложений на право заключения договора на поставку рукавов защитных гофрированных HARTING
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.09.2019 11:00 GMT +327.09.2019 11:0027.09.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933002Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на право заключения договора на поставку рукавов защитных гофрированных HARTINGКолпино
Дата и время вскрытия заявок
27.09.2019 11:0027.09.2019 11:0027.09.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933002Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на право заключения договора на поставку рукавов защитных гофрированных HARTINGКолпино
Подведение итогов не позднее
21.10.2019 16:3021.10.2019 16:3021.10.2019 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933002Подведение итогов не позднее Запрос предложений на право заключения договора на поставку рукавов защитных гофрированных HARTINGКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на право заключения договора на поставку рукавов защитных гофрированных HARTING
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
27.33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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