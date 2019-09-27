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    Главная / Торги / Поставка рукавов защитных гофрированных Harting.

    Поставка рукавов защитных гофрированных Harting.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2019 11:0027.09.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933002Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на право заключения договора на поставку рукавов защитных гофрированных HARTINGКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933002

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка рукавов защитных гофрированных Harting.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 11:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72 доб. 3227

    Факс

    Адрес электронной почты

    Valeriya.Pchelina@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Пчелина Валерия Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на право заключения договора на поставку рукавов защитных гофрированных HARTING

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.09.2019 11:00 GMT +327.09.2019 11:0027.09.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933002Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на право заключения договора на поставку рукавов защитных гофрированных HARTINGКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    27.09.2019 11:0027.09.2019 11:0027.09.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933002Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на право заключения договора на поставку рукавов защитных гофрированных HARTINGКолпино

    Подведение итогов не позднее

    21.10.2019 16:3021.10.2019 16:3021.10.2019 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933002Подведение итогов не позднее Запрос предложений на право заключения договора на поставку рукавов защитных гофрированных HARTINGКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.10.201921.10.2019 16:3021.10.2019 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933002Подведение итогов не позднее Запрос предложений на право заключения договора на поставку рукавов защитных гофрированных HARTINGКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на право заключения договора на поставку рукавов защитных гофрированных HARTING

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    27.33

    Изделия электроустановочные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "согласно извещения"

    Кол-во: 0

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