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    Главная / Торги / предоставление услуг АО "МШСС" по установке дизельного двигателя внутреннего сгорания для автокрана марки GROVE GMK 4100 L (основного шасси) в сборе, пуско-наладочные работы и запуск ДВС. Модель двигателя OM460LAE3А/4-00

    предоставление услуг АО "МШСС" по установке дизельного двигателя внутреннего сгорания для автокрана марки GROVE GMK 4100 L (основного шасси) в сборе, пуско-наладочные работы и запуск ДВС. Модель двигателя OM460LAE3А/4-00

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2019 10:0030.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933133Дата и время окончания срока приема заявок предоставление услуг АО "МШСС" по установке дизельного двигателя внутреннего сгорания для автокрана GROVE GMK 4100 L (основного шасси) в сборе, пуско-наладочные работы и запуск ДВС. Модель двигателя OM460LAE3А/4-00НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933133

    Уникальный номер закупки

    270625

    Номер закупки

    Наименование закупки

    предоставление услуг АО "МШСС" по установке дизельного двигателя внутреннего сгорания для автокрана марки GROVE GMK 4100 L (основного шасси) в сборе, пуско-наладочные работы и запуск ДВС. Модель двигателя OM460LAE3А/4-00

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 05:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    система контроля

    техническое задание

    документация

    проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕТАЛЛУРГШАХТСПЕЦСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО МШСС

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, Набережная, 1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, Северная, 5

    Контактный телефон

    +7 41147 9-35-31

    Факс

    +7 41147 9-22-42

    Адрес электронной почты

    Ivan.Borisov@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Борисов Иван Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    шасси, кран, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Предоставление услуг АО "МШСС" по установке дизельного двигателя внутреннего сгорания для автокрана GROVE GMK 4100 L (основного шасси) в сборе, пуско-наладочные работы и запуск ДВС. Модель двигателя OM460LAE3А/4-00

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.09.2019 10:00 GMT +330.09.2019 10:0030.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933133Дата и время окончания срока приема заявок предоставление услуг АО "МШСС" по установке дизельного двигателя внутреннего сгорания для автокрана GROVE GMK 4100 L (основного шасси) в сборе, пуско-наладочные работы и запуск ДВС. Модель двигателя OM460LAE3А/4-00Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2019 10:0030.10.2019 10:0030.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933133Подведение итогов не позднее предоставление услуг АО "МШСС" по установке дизельного двигателя внутреннего сгорания для автокрана GROVE GMK 4100 L (основного шасси) в сборе, пуско-наладочные работы и запуск ДВС. Модель двигателя OM460LAE3А/4-00Нерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.10.201930.10.2019 10:0030.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933133Подведение итогов не позднее предоставление услуг АО "МШСС" по установке дизельного двигателя внутреннего сгорания для автокрана GROVE GMK 4100 L (основного шасси) в сборе, пуско-наладочные работы и запуск ДВС. Модель двигателя OM460LAE3А/4-00Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предоставление услуг АО "МШСС" по установке дизельного двигателя внутреннего сгорания для автокрана GROVE GMK 4100 L (основного шасси) в сборе, пуско-наладочные работы и запуск ДВС. Модель двигателя OM460LAE3А/4-00

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно спецификации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    БМТС 315км трассы Улак-ЭльгаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    условия оплаты: в течение 30 (Тридцати) рабочих дней со дня подписания сторонами Акта, получения Заказчиком счета, срок выполнения услуг: в течение 14 дней с момента подписания договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МШСС
    Все закупки и тендеры АО МШСС

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, Набережная, 1

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, Северная, 5

    Классификатор ОКПД2

    45.20

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    система контроля

    20.09.2019

    техническое задание

    20.09.2019

    документация

    20.09.2019

    проект договора

    20.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "пуско-наладочные работы по запуску данного двигателя автомобильного крана GROVE GMK 4100 L г.н.№100/401, идентификационный номер VIN:W09100450BWG12583 2011 года выпуска"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "услуги по установке дизельного двигателя внутреннего сгорания автокрана GROVE GMK 4100 L (основного шасси) в сборе"

    Кол-во: 1

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