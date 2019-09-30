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Номер извещения
ГП933133
Уникальный номер закупки
270625
Наименование закупки
предоставление услуг АО "МШСС" по установке дизельного двигателя внутреннего сгорания для автокрана марки GROVE GMK 4100 L (основного шасси) в сборе, пуско-наладочные работы и запуск ДВС. Модель двигателя OM460LAE3А/4-00
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 05:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, Набережная, 1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, Северная, 5
Контактный телефон
+7 41147 9-35-31
Факс
+7 41147 9-22-42
Адрес электронной почты
Ivan.Borisov@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Борисов Иван Николаевич
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Предоставление услуг АО "МШСС" по установке дизельного двигателя внутреннего сгорания для автокрана GROVE GMK 4100 L (основного шасси) в сборе, пуско-наладочные работы и запуск ДВС. Модель двигателя OM460LAE3А/4-00
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2019 10:00 GMT +330.09.2019 10:0030.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933133Дата и время окончания срока приема заявок предоставление услуг АО "МШСС" по установке дизельного двигателя внутреннего сгорания для автокрана GROVE GMK 4100 L (основного шасси) в сборе, пуско-наладочные работы и запуск ДВС. Модель двигателя OM460LAE3А/4-00Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
30.10.2019 10:0030.10.2019 10:0030.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933133Подведение итогов не позднее предоставление услуг АО "МШСС" по установке дизельного двигателя внутреннего сгорания для автокрана GROVE GMK 4100 L (основного шасси) в сборе, пуско-наладочные работы и запуск ДВС. Модель двигателя OM460LAE3А/4-00Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.10.201930.10.2019 10:0030.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933133Подведение итогов не позднее предоставление услуг АО "МШСС" по установке дизельного двигателя внутреннего сгорания для автокрана GROVE GMK 4100 L (основного шасси) в сборе, пуско-наладочные работы и запуск ДВС. Модель двигателя OM460LAE3А/4-00Нерюнгри
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление услуг АО "МШСС" по установке дизельного двигателя внутреннего сгорания для автокрана GROVE GMK 4100 L (основного шасси) в сборе, пуско-наладочные работы и запуск ДВС. Модель двигателя OM460LAE3А/4-00
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно спецификации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
БМТС 315км трассы Улак-ЭльгаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, Набережная, 1
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, Северная, 5
45.20
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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