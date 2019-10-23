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    Главная / Торги / Поставка и обслуживание автомобилей марки Toyota для нужд АО "Газпром-Медиа Холдинг"

    Поставка и обслуживание автомобилей марки Toyota для нужд АО "Газпром-Медиа Холдинг"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.10.2019 18:0023.10.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933009Дата и время окончания срока приема заявок 1.1.Исполнитель обязуется передавать в собственность Заказчика транспортные средства – автомобили (далее по тексту - «Автомобиль»), идентификационные данные, технические характеристики, комплектация, цена и иная необходимая информация о которых указываются в подписываемых Сторонами Спецификациях (по форме, определенной в Приложении №1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется производить оплату за переданные Автомобили в определенном Договором порядке. 1.2. Продаваемые Автомобили находятся в собственности Исполнителя, являются новым (не бывшим в употреблении), на момент передачи Заказчику не должны являться предметом залога, состоять под арестом, быть в аренде, должны быть свободными от прав третьих лиц и не иметь иных обременений. 1.3. Исполнитель обязуется своими силами и за свой счет осуществлять погрузку, транспортировку, разгрузку и предпродажную подготовку Автомобилей до даты передачи Заказчику. 1.4. Передача Автомобилей Заказчику производится по адресу, указанному в соответствующей Спецификации. 1.5. Исполнитель по заявке Заказчика осуществляет техническое обслуживание и (или) ремонт и (или) прочие заявленные работы (далее - «Работы») в отношении автомобилей Заказчика, а также обеспечивает Заказчика расходными материалами, запасными частями и аксессуарами, необходимыми для выполнения технического обслуживания и или ремонта. При этом, для целей настоящего Договора, под ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей Заказчика понимается: Ремонт – устранение недостатков и повреждений автомобилей Заказчика, не относящихся к гарантийному ремонту. Техническое обслуживание – регулярно проводимые осмотры, проверки, регулировки, замена масла, охлаждающей и других технических жидкостей и смазок, а также периодические замены расходных деталей и материалов, которые требуются к замене по прошествии определенного времени и (или) пробега автомобиля. 1.6. Заявка Заказчика на Работы оформляется заказ-нарядом, который составляется Сторонами по форме, утвержденной Исполнителем, и должен содержать:  точный адрес места выполнения Работ;  дату приема заказа и дату окончания Работ; - идентификационные данные обслуживаемого Автомобиля (марка, модель, VIN, гос. номер, пробег);  наименование выполняемых Работ и планируемое количество нормо-часов на их выполнение;  наименование планируемых к использованию в Работах запасных частей и материалов;  иную необходимую информацию о Работах и/или порядке их выполнения Исполнителем. В случае необходимости корректировки отдельных показателей вследствие изменения объема Работ, материалов и запасных частей, соответствующие изменения в заказ-наряд согласовываются с Заказчиком. МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933009

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка и обслуживание автомобилей марки Toyota для нужд АО "Газпром-Медиа Холдинг"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 11:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос КП

    Техническое задание

    Форма подачи КП

    Согласие на обработку ПД

    Об итогах проведения Запроса предложений

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Газпром-Медиа Холдинг
    Все закупки и тендеры АО Газпром-Медиа Холдинг

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 10А, корп.1

    Почтовый адрес

    123376, Российская Федерация, Москва, Рочдельская, 20

    Контактный телефон

    +7 925 999-23-98

    Факс

    +7 495 981-29-55

    Адрес электронной почты

    I.Nesterova@gazprom-media.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Нестерова Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    рис, транспорт, автомобили, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    1.1.Исполнитель обязуется передавать в собственность Заказчика транспортные средства – автомобили (далее по тексту - «Автомобиль»), идентификационные данные, технические характеристики, комплектация, цена и иная необходимая информация о которых указываются в подписываемых Сторонами Спецификациях (по форме, определенной в Приложении №1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется производить оплату за переданные Автомобили в определенном Договором порядке. 1.2. Продаваемые Автомобили находятся в собственности Исполнителя, являются новым (не бывшим в употреблении), на момент передачи Заказчику не должны являться предметом залога, состоять под арестом, быть в аренде, должны быть свободными от прав третьих лиц и не иметь иных обременений. 1.3. Исполнитель обязуется своими силами и за свой счет осуществлять погрузку, транспортировку, разгрузку и предпродажную подготовку Автомобилей до даты передачи Заказчику. 1.4. Передача Автомобилей Заказчику производится по адресу, указанному в соответствующей Спецификации. 1.5. Исполнитель по заявке Заказчика осуществляет техническое обслуживание и (или) ремонт и (или) прочие заявленные работы (далее - «Работы») в отношении автомобилей Заказчика, а также обеспечивает Заказчика расходными материалами, запасными частями и аксессуарами, необходимыми для выполнения технического обслуживания и или ремонта. При этом, для целей настоящего Договора, под ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей Заказчика понимается: Ремонт – устранение недостатков и повреждений автомобилей Заказчика, не относящихся к гарантийному ремонту. Техническое обслуживание – регулярно проводимые осмотры, проверки, регулировки, замена масла, охлаждающей и других технических жидкостей и смазок, а также периодические замены расходных деталей и материалов, которые требуются к замене по прошествии определенного времени и (или) пробега автомобиля. 1.6. Заявка Заказчика на Работы оформляется заказ-нарядом, который составляется Сторонами по форме, утвержденной Исполнителем, и должен содержать:  точный адрес места выполнения Работ;  дату приема заказа и дату окончания Работ; - идентификационные данные обслуживаемого Автомобиля (марка, модель, VIN, гос. номер, пробег);  наименование выполняемых Работ и планируемое количество нормо-часов на их выполнение;  наименование планируемых к использованию в Работах запасных частей и материалов;  иную необходимую информацию о Работах и/или порядке их выполнения Исполнителем. В случае необходимости корректировки отдельных показателей вследствие изменения объема Работ, материалов и запасных частей, соответствующие изменения в заказ-наряд согласовываются с Заказчиком.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.10.2019 18:00 GMT +323.10.2019 18:0023.10.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933009Дата и время окончания срока приема заявок 1.1.Исполнитель обязуется передавать в собственность Заказчика транспортные средства – автомобили (далее по тексту - «Автомобиль»), идентификационные данные, технические характеристики, комплектация, цена и иная необходимая информация о которых указываются в подписываемых Сторонами Спецификациях (по форме, определенной в Приложении №1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется производить оплату за переданные Автомобили в определенном Договором порядке. 1.2. Продаваемые Автомобили находятся в собственности Исполнителя, являются новым (не бывшим в употреблении), на момент передачи Заказчику не должны являться предметом залога, состоять под арестом, быть в аренде, должны быть свободными от прав третьих лиц и не иметь иных обременений. 1.3. Исполнитель обязуется своими силами и за свой счет осуществлять погрузку, транспортировку, разгрузку и предпродажную подготовку Автомобилей до даты передачи Заказчику. 1.4. Передача Автомобилей Заказчику производится по адресу, указанному в соответствующей Спецификации. 1.5. Исполнитель по заявке Заказчика осуществляет техническое обслуживание и (или) ремонт и (или) прочие заявленные работы (далее - «Работы») в отношении автомобилей Заказчика, а также обеспечивает Заказчика расходными материалами, запасными частями и аксессуарами, необходимыми для выполнения технического обслуживания и или ремонта. При этом, для целей настоящего Договора, под ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей Заказчика понимается: Ремонт – устранение недостатков и повреждений автомобилей Заказчика, не относящихся к гарантийному ремонту. Техническое обслуживание – регулярно проводимые осмотры, проверки, регулировки, замена масла, охлаждающей и других технических жидкостей и смазок, а также периодические замены расходных деталей и материалов, которые требуются к замене по прошествии определенного времени и (или) пробега автомобиля. 1.6. Заявка Заказчика на Работы оформляется заказ-нарядом, который составляется Сторонами по форме, утвержденной Исполнителем, и должен содержать:  точный адрес места выполнения Работ;  дату приема заказа и дату окончания Работ; - идентификационные данные обслуживаемого Автомобиля (марка, модель, VIN, гос. номер, пробег);  наименование выполняемых Работ и планируемое количество нормо-часов на их выполнение;  наименование планируемых к использованию в Работах запасных частей и материалов;  иную необходимую информацию о Работах и/или порядке их выполнения Исполнителем. В случае необходимости корректировки отдельных показателей вследствие изменения объема Работ, материалов и запасных частей, соответствующие изменения в заказ-наряд согласовываются с Заказчиком. Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    23.10.2019 18:0023.10.2019 18:0023.10.2019 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933009Дата и время вскрытия заявок 1.1.Исполнитель обязуется передавать в собственность Заказчика транспортные средства – автомобили (далее по тексту - «Автомобиль»), идентификационные данные, технические характеристики, комплектация, цена и иная необходимая информация о которых указываются в подписываемых Сторонами Спецификациях (по форме, определенной в Приложении №1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется производить оплату за переданные Автомобили в определенном Договором порядке. 1.2. Продаваемые Автомобили находятся в собственности Исполнителя, являются новым (не бывшим в употреблении), на момент передачи Заказчику не должны являться предметом залога, состоять под арестом, быть в аренде, должны быть свободными от прав третьих лиц и не иметь иных обременений. 1.3. Исполнитель обязуется своими силами и за свой счет осуществлять погрузку, транспортировку, разгрузку и предпродажную подготовку Автомобилей до даты передачи Заказчику. 1.4. Передача Автомобилей Заказчику производится по адресу, указанному в соответствующей Спецификации. 1.5. Исполнитель по заявке Заказчика осуществляет техническое обслуживание и (или) ремонт и (или) прочие заявленные работы (далее - «Работы») в отношении автомобилей Заказчика, а также обеспечивает Заказчика расходными материалами, запасными частями и аксессуарами, необходимыми для выполнения технического обслуживания и или ремонта. При этом, для целей настоящего Договора, под ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей Заказчика понимается: Ремонт – устранение недостатков и повреждений автомобилей Заказчика, не относящихся к гарантийному ремонту. Техническое обслуживание – регулярно проводимые осмотры, проверки, регулировки, замена масла, охлаждающей и других технических жидкостей и смазок, а также периодические замены расходных деталей и материалов, которые требуются к замене по прошествии определенного времени и (или) пробега автомобиля. 1.6. Заявка Заказчика на Работы оформляется заказ-нарядом, который составляется Сторонами по форме, утвержденной Исполнителем, и должен содержать:  точный адрес места выполнения Работ;  дату приема заказа и дату окончания Работ; - идентификационные данные обслуживаемого Автомобиля (марка, модель, VIN, гос. номер, пробег);  наименование выполняемых Работ и планируемое количество нормо-часов на их выполнение;  наименование планируемых к использованию в Работах запасных частей и материалов;  иную необходимую информацию о Работах и/или порядке их выполнения Исполнителем. В случае необходимости корректировки отдельных показателей вследствие изменения объема Работ, материалов и запасных частей, соответствующие изменения в заказ-наряд согласовываются с Заказчиком. Москва

    Подведение итогов не позднее

    14.11.2019 18:0014.11.2019 18:0014.11.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933009Подведение итогов не позднее 1.1.Исполнитель обязуется передавать в собственность Заказчика транспортные средства – автомобили (далее по тексту - «Автомобиль»), идентификационные данные, технические характеристики, комплектация, цена и иная необходимая информация о которых указываются в подписываемых Сторонами Спецификациях (по форме, определенной в Приложении №1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется производить оплату за переданные Автомобили в определенном Договором порядке. 1.2. Продаваемые Автомобили находятся в собственности Исполнителя, являются новым (не бывшим в употреблении), на момент передачи Заказчику не должны являться предметом залога, состоять под арестом, быть в аренде, должны быть свободными от прав третьих лиц и не иметь иных обременений. 1.3. Исполнитель обязуется своими силами и за свой счет осуществлять погрузку, транспортировку, разгрузку и предпродажную подготовку Автомобилей до даты передачи Заказчику. 1.4. Передача Автомобилей Заказчику производится по адресу, указанному в соответствующей Спецификации. 1.5. Исполнитель по заявке Заказчика осуществляет техническое обслуживание и (или) ремонт и (или) прочие заявленные работы (далее - «Работы») в отношении автомобилей Заказчика, а также обеспечивает Заказчика расходными материалами, запасными частями и аксессуарами, необходимыми для выполнения технического обслуживания и или ремонта. При этом, для целей настоящего Договора, под ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей Заказчика понимается: Ремонт – устранение недостатков и повреждений автомобилей Заказчика, не относящихся к гарантийному ремонту. Техническое обслуживание – регулярно проводимые осмотры, проверки, регулировки, замена масла, охлаждающей и других технических жидкостей и смазок, а также периодические замены расходных деталей и материалов, которые требуются к замене по прошествии определенного времени и (или) пробега автомобиля. 1.6. Заявка Заказчика на Работы оформляется заказ-нарядом, который составляется Сторонами по форме, утвержденной Исполнителем, и должен содержать:  точный адрес места выполнения Работ;  дату приема заказа и дату окончания Работ; - идентификационные данные обслуживаемого Автомобиля (марка, модель, VIN, гос. номер, пробег);  наименование выполняемых Работ и планируемое количество нормо-часов на их выполнение;  наименование планируемых к использованию в Работах запасных частей и материалов;  иную необходимую информацию о Работах и/или порядке их выполнения Исполнителем. В случае необходимости корректировки отдельных показателей вследствие изменения объема Работ, материалов и запасных частей, соответствующие изменения в заказ-наряд согласовываются с Заказчиком. Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    14.11.201914.11.2019 18:0014.11.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933009Подведение итогов не позднее 1.1.Исполнитель обязуется передавать в собственность Заказчика транспортные средства – автомобили (далее по тексту - «Автомобиль»), идентификационные данные, технические характеристики, комплектация, цена и иная необходимая информация о которых указываются в подписываемых Сторонами Спецификациях (по форме, определенной в Приложении №1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется производить оплату за переданные Автомобили в определенном Договором порядке. 1.2. Продаваемые Автомобили находятся в собственности Исполнителя, являются новым (не бывшим в употреблении), на момент передачи Заказчику не должны являться предметом залога, состоять под арестом, быть в аренде, должны быть свободными от прав третьих лиц и не иметь иных обременений. 1.3. Исполнитель обязуется своими силами и за свой счет осуществлять погрузку, транспортировку, разгрузку и предпродажную подготовку Автомобилей до даты передачи Заказчику. 1.4. Передача Автомобилей Заказчику производится по адресу, указанному в соответствующей Спецификации. 1.5. Исполнитель по заявке Заказчика осуществляет техническое обслуживание и (или) ремонт и (или) прочие заявленные работы (далее - «Работы») в отношении автомобилей Заказчика, а также обеспечивает Заказчика расходными материалами, запасными частями и аксессуарами, необходимыми для выполнения технического обслуживания и или ремонта. При этом, для целей настоящего Договора, под ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей Заказчика понимается: Ремонт – устранение недостатков и повреждений автомобилей Заказчика, не относящихся к гарантийному ремонту. Техническое обслуживание – регулярно проводимые осмотры, проверки, регулировки, замена масла, охлаждающей и других технических жидкостей и смазок, а также периодические замены расходных деталей и материалов, которые требуются к замене по прошествии определенного времени и (или) пробега автомобиля. 1.6. Заявка Заказчика на Работы оформляется заказ-нарядом, который составляется Сторонами по форме, утвержденной Исполнителем, и должен содержать:  точный адрес места выполнения Работ;  дату приема заказа и дату окончания Работ; - идентификационные данные обслуживаемого Автомобиля (марка, модель, VIN, гос. номер, пробег);  наименование выполняемых Работ и планируемое количество нормо-часов на их выполнение;  наименование планируемых к использованию в Работах запасных частей и материалов;  иную необходимую информацию о Работах и/или порядке их выполнения Исполнителем. В случае необходимости корректировки отдельных показателей вследствие изменения объема Работ, материалов и запасных частей, соответствующие изменения в заказ-наряд согласовываются с Заказчиком. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    1.1.Исполнитель обязуется передавать в собственность Заказчика транспортные средства – автомобили (далее по тексту - «Автомобиль»), идентификационные данные, технические характеристики, комплектация, цена и иная необходимая информация о которых указываются в подписываемых Сторонами Спецификациях (по форме, определенной в Приложении №1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется производить оплату за переданные Автомобили в определенном Договором порядке. 1.2. Продаваемые Автомобили находятся в собственности Исполнителя, являются новым (не бывшим в употреблении), на момент передачи Заказчику не должны являться предметом залога, состоять под арестом, быть в аренде, должны быть свободными от прав третьих лиц и не иметь иных обременений. 1.3. Исполнитель обязуется своими силами и за свой счет осуществлять погрузку, транспортировку, разгрузку и предпродажную подготовку Автомобилей до даты передачи Заказчику. 1.4. Передача Автомобилей Заказчику производится по адресу, указанному в соответствующей Спецификации. 1.5. Исполнитель по заявке Заказчика осуществляет техническое обслуживание и (или) ремонт и (или) прочие заявленные работы (далее - «Работы») в отношении автомобилей Заказчика, а также обеспечивает Заказчика расходными материалами, запасными частями и аксессуарами, необходимыми для выполнения технического обслуживания и или ремонта. При этом, для целей настоящего Договора, под ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей Заказчика понимается: Ремонт – устранение недостатков и повреждений автомобилей Заказчика, не относящихся к гарантийному ремонту. Техническое обслуживание – регулярно проводимые осмотры, проверки, регулировки, замена масла, охлаждающей и других технических жидкостей и смазок, а также периодические замены расходных деталей и материалов, которые требуются к замене по прошествии определенного времени и (или) пробега автомобиля. 1.6. Заявка Заказчика на Работы оформляется заказ-нарядом, который составляется Сторонами по форме, утвержденной Исполнителем, и должен содержать:  точный адрес места выполнения Работ;  дату приема заказа и дату окончания Работ; - идентификационные данные обслуживаемого Автомобиля (марка, модель, VIN, гос. номер, пробег);  наименование выполняемых Работ и планируемое количество нормо-часов на их выполнение;  наименование планируемых к использованию в Работах запасных частей и материалов;  иную необходимую информацию о Работах и/или порядке их выполнения Исполнителем. В случае необходимости корректировки отдельных показателей вследствие изменения объема Работ, материалов и запасных частей, соответствующие изменения в заказ-наряд согласовываются с Заказчиком.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Определяется приложениями к Договору

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Г.Москва, если Заказчиком в приложении к Договору не указано иноеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Газпром-Медиа Холдинг
    Все закупки и тендеры АО Газпром-Медиа Холдинг

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 10А, корп.1

    123376, Российская Федерация, Москва, Рочдельская, 20

    Классификатор ОКПД2

    45.1

    Услуги по торговле автотранспортными средствами

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка и обслуживание автомобилей марки Toyota для нужд АО "Газпром-Медиа Холдинг" "

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    Конкурентный отбор**
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    5
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081759
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие Луки Псковской области
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие...
    593797
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    576 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081758
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    593796
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    400 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
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