"Поставка и обслуживание автомобилей марки Toyota для нужд АО "Газпром-Медиа Холдинг" "

Лот 1

1.1.Исполнитель обязуется передавать в собственность Заказчика транспортные средства – автомобили (далее по тексту - «Автомобиль»), идентификационные данные, технические характеристики, комплектация, цена и иная необходимая информация о которых указываются в подписываемых Сторонами Спецификациях (по форме, определенной в Приложении №1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется производить оплату за переданные Автомобили в определенном Договором порядке. 1.2. Продаваемые Автомобили находятся в собственности Исполнителя, являются новым (не бывшим в употреблении), на момент передачи Заказчику не должны являться предметом залога, состоять под арестом, быть в аренде, должны быть свободными от прав третьих лиц и не иметь иных обременений. 1.3. Исполнитель обязуется своими силами и за свой счет осуществлять погрузку, транспортировку, разгрузку и предпродажную подготовку Автомобилей до даты передачи Заказчику. 1.4. Передача Автомобилей Заказчику производится по адресу, указанному в соответствующей Спецификации. 1.5. Исполнитель по заявке Заказчика осуществляет техническое обслуживание и (или) ремонт и (или) прочие заявленные работы (далее - «Работы») в отношении автомобилей Заказчика, а также обеспечивает Заказчика расходными материалами, запасными частями и аксессуарами, необходимыми для выполнения технического обслуживания и или ремонта. При этом, для целей настоящего Договора, под ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей Заказчика понимается: Ремонт – устранение недостатков и повреждений автомобилей Заказчика, не относящихся к гарантийному ремонту. Техническое обслуживание – регулярно проводимые осмотры, проверки, регулировки, замена масла, охлаждающей и других технических жидкостей и смазок, а также периодические замены расходных деталей и материалов, которые требуются к замене по прошествии определенного времени и (или) пробега автомобиля. 1.6. Заявка Заказчика на Работы оформляется заказ-нарядом, который составляется Сторонами по форме, утвержденной Исполнителем, и должен содержать:  точный адрес места выполнения Работ;  дату приема заказа и дату окончания Работ; - идентификационные данные обслуживаемого Автомобиля (марка, модель, VIN, гос. номер, пробег);  наименование выполняемых Работ и планируемое количество нормо-часов на их выполнение;  наименование планируемых к использованию в Работах запасных частей и материалов;  иную необходимую информацию о Работах и/или порядке их выполнения Исполнителем. В случае необходимости корректировки отдельных показателей вследствие изменения объема Работ, материалов и запасных частей, соответствующие изменения в заказ-наряд согласовываются с Заказчиком.