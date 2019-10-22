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Номер извещения
ГП921999
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Ремонт топографического оборудования фирмы Leica
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 11:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21
Почтовый адрес
443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21
Контактный телефон
+7 846 336-59-27 доб. 323
Факс
+7 846 336-63-00
Адрес электронной почты
DavidovaYV@sngeo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Давыдова Юлия Васильевна
Место рассмотрения предложений
Самара
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Ремонт топографического оборудования фирмы Leica
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.10.2019 10:30 GMT +322.10.2019 10:3022.10.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП921999Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт топографического оборудования фирмы LeicaСамара
Дата и время вскрытия заявок
22.10.2019 10:3022.10.2019 10:3022.10.2019 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП921999Дата и время вскрытия заявок Ремонт топографического оборудования фирмы LeicaСамара
Подведение итогов не позднее
22.11.2019 15:0022.11.2019 15:0022.11.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП921999Подведение итогов не позднее Ремонт топографического оборудования фирмы LeicaСамара
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт топографического оборудования фирмы Leica
Начальная цена
1 500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
На территории ИсполнителяРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО СНГЕО
Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО
Адрес местонахождения
443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21
33.12.24.000
Документация лота
Кол-во: 0
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