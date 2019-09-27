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Номер извещения
31908317009
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка и монтаж стойки информации.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 11:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355
Почтовый адрес
350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355
Контактный телефон
8-612-191784
Факс
Адрес электронной почты
I.Didenko@krr.aero
Ф.И.О. контактного лица
Диденко И.А. Не
Место рассмотрения предложений
354340, Краснодарский край, г. Сочи, Аэропорт тер
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Изготовление и монтаж информационной стойки
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление и монтаж информационной стойки
Начальная цена
2 140 410,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
354340, Краснодарский край, г. Сочи, Аэропорт терРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СОЧИ" АО "МАС"
Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СОЧИ" АО "МАС"
Адрес местонахождения
354340, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г СОЧИ, ТЕР АЭРОПОРТ,
354340, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г СОЧИ, ТЕР АЭРОПОРТ
31.0
31.0
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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