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Номер извещения
ГП933129
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка расходных материалов, комплектующих ИТ-инфраструктуры и хозяйственных товаров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2019 22:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12
Почтовый адрес
462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12
Контактный телефон
+7 3537 29-66-16
Факс
+7 3537 29-66-94
Адрес электронной почты
I.Bezverhnya@uralmash-go.ru
Ф.И.О. контактного лица
Безверхняя Ирина Викторовна
Место рассмотрения предложений
Орск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос ценовых котировок на закупку расходных материалов, комплектующих Ит-инфраструктуры и хозяйственных нужд.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.10.2019 11:00 GMT +301.10.2019 11:0001.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933129Дата и время окончания срока приема заявок Запрос ценовых котировок на закупку расходных материалов, комплектующих Ит-инфраструктуры и хозяйственных нужд.Орск
Дата и время вскрытия заявок
01.10.2019 11:0001.10.2019 11:0001.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933129Дата и время вскрытия заявок Запрос ценовых котировок на закупку расходных материалов, комплектующих Ит-инфраструктуры и хозяйственных нужд.Орск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос ценовых котировок на закупку расходных материалов, комплектующих Ит-инфраструктуры и хозяйственных нужд.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Количество поставляемого товара - согласно заявке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Оренбургская область, г. Орск, пр. Мира, 12Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Адрес местонахождения
462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12
95
32.91.11
20.4
17.22.11
Документация лота
Кол-во: 21
Кол-во: 21
Кол-во: 21
Кол-во: 21
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 14
Кол-во: 28
Кол-во: 7
Кол-во: 14
Кол-во: 7
Кол-во: 14
Кол-во: 14
Кол-во: 14
Кол-во: 14
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 1
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 20
Кол-во: 2
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 15
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 20
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 100
Кол-во: 3
Кол-во: 24
Кол-во: 88
Кол-во: 24
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 100
Кол-во: 2
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