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    Главная / Торги / Закупка расходных материалов, комплектующих ИТ-инфраструктуры и хозяйственных товаров

    Закупка расходных материалов, комплектующих ИТ-инфраструктуры и хозяйственных товаров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2019 11:0001.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933129Дата и время окончания срока приема заявок Запрос ценовых котировок на закупку расходных материалов, комплектующих Ит-инфраструктуры и хозяйственных нужд.ОрскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933129

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка расходных материалов, комплектующих ИТ-инфраструктуры и хозяйственных товаров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2019 22:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Договор типовой

    Приложение № 1

    Приложение № 3

    Приложение № 6

    ГП933129_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

    Юридический адрес

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Почтовый адрес

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Контактный телефон

    +7 3537 29-66-16

    Факс

    +7 3537 29-66-94

    Адрес электронной почты

    I.Bezverhnya@uralmash-go.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Безверхняя Ирина Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Орск

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос ценовых котировок на закупку расходных материалов, комплектующих Ит-инфраструктуры и хозяйственных нужд.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.10.2019 11:00 GMT +301.10.2019 11:0001.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933129Дата и время окончания срока приема заявок Запрос ценовых котировок на закупку расходных материалов, комплектующих Ит-инфраструктуры и хозяйственных нужд.Орск

    Дата и время вскрытия заявок

    01.10.2019 11:0001.10.2019 11:0001.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933129Дата и время вскрытия заявок Запрос ценовых котировок на закупку расходных материалов, комплектующих Ит-инфраструктуры и хозяйственных нужд.Орск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.10.201904.10.2019 14:0004.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933129Подведение итогов не позднее Запрос ценовых котировок на закупку расходных материалов, комплектующих Ит-инфраструктуры и хозяйственных нужд.Орск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос ценовых котировок на закупку расходных материалов, комплектующих Ит-инфраструктуры и хозяйственных нужд.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Количество поставляемого товара - согласно заявке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оренбургская область, г. Орск, пр. Мира, 12Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Расчет осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней от даты поставки продукции на склад Заказчика. Условия и срок поставки продукции: в период с 4 квартала 2019 года до 31.01.2020 года г. на склад Заказчика, город Орск, пр-кт Мира, 12. Данный объем не окончательный, возможны изменения. Поставка согласно заявке от ООО «Уралмаш – Горное оборудование»
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

    Адрес местонахождения

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Классификатор ОКПД2

    95

    Услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и бытовых товаров

    32.91.11

    Метлы и щетки для домашней уборки

    20.4

    Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие, средства парфюмерные и косметические

    17.22.11

    Бумага туалетная, платки носовые, салфетки и полотенца гигиенические или косметические, скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Договор типовой

    20.09.2019

    Извещение

    20.09.2019

    Приложение № 3

    27.12.2019

    Приложение № 1

    27.12.2019

    Приложение № 6

    27.12.2019

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/544009/name/5e0a2728e997f5.36315391

    30.12.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Изделия хозяйственно-бытового назначения"

    Кол-во: 21

    "Позиция 2"

    "Изделия хозяйственно-бытового назначения"

    Кол-во: 21

    "Позиция 3"

    "Изделия хозяйственно-бытового назначения"

    Кол-во: 21

    "Позиция 4"

    "Изделия хозяйственно-бытового назначения"

    Кол-во: 21

    "Позиция 5"

    "Изделия хозяйственно-бытового назначения"

    Кол-во: 7

    "Позиция 6"

    "Изделия хозяйственно-бытового назначения"

    Кол-во: 7

    "Позиция 7"

    "Изделия хозяйственно-бытового назначения"

    Кол-во: 7

    "Позиция 8"

    "Изделия хозяйственно-бытового назначения"

    Кол-во: 7

    "Позиция 9"

    "Изделия хозяйственно-бытового назначения"

    Кол-во: 14

    "Позиция 10"

    "Изделия хозяйственно-бытового назначения"

    Кол-во: 28

    "Позиция 11"

    "Изделия хозяйственно-бытового назначения"

    Кол-во: 7

    "Позиция 12"

    "Изделия хозяйственно-бытового назначения"

    Кол-во: 14

    "Позиция 13"

    "Изделия хозяйственно-бытового назначения"

    Кол-во: 7

    "Позиция 14"

    "Изделия хозяйственно-бытового назначения"

    Кол-во: 14

    "Позиция 15"

    "Изделия хозяйственно-бытового назначения"

    Кол-во: 14

    "Позиция 16"

    "Изделия хозяйственно-бытового назначения"

    Кол-во: 14

    "Позиция 17"

    "Изделия хозяйственно-бытового назначения"

    Кол-во: 14

    "Позиция 18"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 30

    "Позиция 19"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 30

    "Позиция 20"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 20

    "Позиция 22"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 20

    "Позиция 23"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 20

    "Позиция 24"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 20

    "Позиция 25"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 10

    "Позиция 26"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 5

    "Позиция 29"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 3

    "Позиция 30"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 20

    "Позиция 31"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 100

    "Позиция 33"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 100

    "Позиция 34"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 100

    "Позиция 35"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 50

    "Позиция 36"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 50

    "Позиция 37"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 50

    "Позиция 38"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 50

    "Позиция 39"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 100

    "Позиция 42"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 100

    "Позиция 43"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 100

    "Позиция 44"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 20

    "Позиция 45"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 20

    "Позиция 46"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 20

    "Позиция 47"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 15

    "Позиция 48"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 20

    "Позиция 49"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 20

    "Позиция 50"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 100

    "Позиция 51"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 100

    "Позиция 52"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 200

    "Позиция 53"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 100

    "Позиция 54"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 3

    "Позиция 59"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 15

    "Позиция 66"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 15

    "Позиция 67"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 20

    "Позиция 68"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 74"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 100

    "Позиция 75"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 100

    "Позиция 76"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 500

    "Позиция 77"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 500

    "Позиция 78"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 100

    "Позиция 79"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 3

    "Позиция 80"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 24

    "Позиция 81"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 88

    "Позиция 82"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 24

    "Позиция 83"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 84"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 6

    "Позиция 85"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 86"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 3

    "Позиция 87"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 100

    "Позиция 91"

    "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ И ОРГТЕХНИКА"

    Кол-во: 2

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    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    31.01.2022 15:30(GMT+03:00)
    159 102
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
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